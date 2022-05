Xbox Series X: Microsoft stellt neue Accessibility Tools vor

Autor:, in / Xbox Series X

Mit mehr als drei Milliarden Gamer und Gamerinnen weltweit bieten Videospiele die Möglichkeit, Menschen über geografische, kulturelle und demografische Grenzen hinweg miteinander zu verbinden.

Damit alle Spieler und Spielerinnen so spielen können, wie sie es wollen, stellt Xbox auf dem Ability Summit 2022 neue Accessibility Features zur Unterstützung barrierefreier Spielentwicklung vor.

Neue Xbox Accessibility Tools: Um die weltweit über 400 Millionen Spieler mit Behinderung von Anfang an in den Entwicklungsprozess einzubeziehen, enthüllt Sarah Bond (CVP of Game Creator Experience & Ecosystem bei Microsoft) auf dem Ability Summit neue Accessibility Tools.

Zu den Ankündigungen zählen unter anderem:

Updates der Accessibility Feature Tags für Spiele im Xbox Store.

Die Xbox Accessibility Guidelines (XAGs) werden mit Update 3.0 um die Themen Mental Health, Motion Sickness und Textgrößen erweitert.

Das neue Gaming Developer Accessibility Resource Hub bietet rund um Barrierefreiheit einen zentralen Anlaufpunkt für Entwickler*innen.

Minecraft: Education Edition erhält die neue Themenwelt BuildAbility.

Hier gibt es noch ein Video von Microsoft zu sehen: