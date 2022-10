Xbox Series X: Microsoft sucht sein eigenes Genshin Impact laut Gerücht

Autor:, in / Xbox Series X

Das Free-to-Play-Rollenspiel Genshin Impact hat in zwei Jahren über vier Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das Spiel im Anime-Stil ist auf PC, Mobilgeräten und auf exklusiv auf PlayStation spielbar.

Bei solchen Umsätzen verdient auch Sony sehr gutes Geld mit den Mikrotransaktionen, bei denen Spieler Geld nach dem Gacha-Prinzip ausgeben, um die Chance auf einen begehrten Spielcharakter zu erhalten.

Wie Reuters berichtet, soll Microsoft auf der Suche nach einem Genshin Impact ähnlichen Spiel sein, wohl auch, um den chinesischen Markt anzusprechen.

Entwickler in China sind nicht nur dabei ihre Entwicklungswerkzeuge zu standardisieren und fortschrittliche Produktionsprozesse schaffen, sondern auch in große Teams zu investieren, wie Niko Partners-Analyst Daniel Ahmad zu Reuters sagte. In Bezug auf Geografie und Plattformen verschaffe man sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil, mit dem man ein breiteres Publikum erreichen kann.

Microsoft soll die Märkte in China auskundschaften, wie unbekannte Quellen von Reuters behaupten. Dabei lockt man wohl auch unabhängige Studios mit lukrativen Angeboten.

Bei Microsoft soll man es bereuen, die Chance mit Genshin Impact und dem verantwortlichen Studio miHoYo verpasst zu haben. Angeblich gab es nur kurze Gespräche, die scheiterten.