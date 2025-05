Xbox Series X: Microsoft testet Steam-Integration im eigenen Store – Gerücht

Autor:, in / Xbox Series X

Laut dem bekannten Leaker und Insider eXtas1s führt Microsoft derzeit interne Tests durch, um die Plattform Steam in den eigenen Microsoft Store zu integrieren. Wie eXtas1s betont, könne er diese Entwicklung „bestätigen“, was auf konkrete Fortschritte in einem möglicherweise weitreichenden Vorhaben hindeutet.

Sollte sich diese Information bewahrheiten, wäre das ein bemerkenswerter Schritt in Richtung Plattformöffnung. Eine Integration von Steam – dem größten digitalen PC-Game-Marktplatz – in den Microsoft Store würde nicht nur die Benutzerfreundlichkeit für euch erhöhen, sondern könnte auch bedeuten, dass Microsoft seine Strategie zur Vereinheitlichung und Zentralisierung von Gaming-Angeboten weiter forciert.

Für euch als Spieler würde das potenziell einen bequemeren Zugriff auf eure Spielbibliothek bedeuten, unabhängig davon, auf welcher Plattform ihr eure Titel ursprünglich erworben habt.

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung seitens Microsoft, und es bleibt offen, ob es sich lediglich um technische Experimente handelt oder ob eine tatsächliche Veröffentlichung bevorsteht. Doch allein die Tatsache, dass diese Tests stattfinden, zeigt, wie sehr sich die Grenzen zwischen den digitalen Gaming-Plattformen in Zukunft weiter auflösen könnten.