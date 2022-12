Xbox Series X: Microsoft unterstützt Mental Health mit Gaming

Ron Brown, Quality of Life Program Manager, 343 Industries berichtet in einem neuen Xbox Wire Artikel, wie Xbox das Mental Health-Programm unterstützt.

Ron berichtet dabei: „Spielen kann eine großartige Gelegenheit zur geistigen Erholung und Zerstreuung sein. Obwohl ich auch kompetitives Gaming liebe, hat mir das Spielen am meisten geholfen, wenn ich es zum Entspannen und Genießen genutzt habe. Als schwarzer Mann kann es schwierig sein, Räume zu finden, in denen ich diese Sicherheit spüre. Ich weiß, dass ich mit diesen Gefühlen nicht allein bin. Deshalb möchte ich in erster Linie Titel spielen, die mir Freude bereiten und andere ermutigen, es mir nachzumachen. Ich habe Minecraft-Höhlen und Stardew Valley-Farmen, die mir genauso viel geholfen haben wie einige meiner plasmaversengten Battlegrounds. Letztlich gefällt es mir, wenn Menschen, mich eingeschlossen, das spielen, was sie glücklich macht.“