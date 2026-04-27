Xbox Series X: Microsoft verpasst allen Generationen ein neues Design

Microsoft zeigt überarbeitete Logos für sämtliche Xbox-Konsolengenerationen im neuen Designstil.

Die Logos aller Konsolengenerationen wurden an das aktuelle Design der Marke angepasst.

Betroffen sind unter anderem die neuesten Systeme Xbox Series X und Xbox Series S, aber auch frühere Generationen wie Xbox One, Xbox 360 sowie die ursprüngliche Xbox.

Alle Versionen gibt es hier zu sehen: