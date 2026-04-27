Xbox Series X: Microsoft verpasst allen Generationen ein neues Design

Die Logos aller Konsolengenerationen wurden an das aktuelle Design der Marke angepasst.
Betroffen sind unter anderem die neuesten Systeme Xbox Series X und Xbox Series S, aber auch frühere Generationen wie Xbox One, Xbox 360 sowie die ursprüngliche Xbox.
Alle Versionen gibt es hier zu sehen:
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12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ob sie das sogar per Systemuodate bis runter zur 360 anpassen?
Das Ur-Xbox Logo gefällt mir am besten
Bin kein Freund davon, wenn man bestehende Logos ändert. Kann man ja bei neuen Dingen machen, aber alte Sachen sollten so bleiben, wie es ist. Neue Logos sehen auch oft simpler aus, was mir nicht immer gefällt. Bei Fußballvereinen und ihren Wappen finde ich das oft furchtbar.