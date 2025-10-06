Xbox Series X: Microsoft wollte „Uncharted für Xbox“ entwickeln – Projekt Ranger eingestellt

Microsoft plante einst, ein eigenes Uncharted-ähnliches Spiel für die Xbox One zu entwickeln. Laut einem aktuellen Bericht von Videospiel-Forscher Liam Robertson von „Did You Know Gaming?“ arbeitete Black Tusk Studios, heute bekannt als The Coalition, an einem Titel mit dem Codenamen Project Ranger.
Das Projekt zielte darauf ab, die actiongeladenen Abenteuer von Naughty Dogs Uncharted mit Elementen aus Mission Impossible zu verbinden. Black Tusk Studios sollte ursprünglich ein Halo-Kinect-Spiel entwickeln, wurde jedoch für die Arbeit an Project Ranger umgeleitet. Die ehemaligen Mitarbeiter berichteten, dass das Spiel weit fortgeschritten war, bevor es letztlich eingestellt wurde.
Project Ranger gilt als ein Versuch von Microsoft, ein ikonisches Action-Adventure-Spiel ähnlich wie Uncharted auf die Xbox-Plattform zu bringen und die Konkurrenz von Sony zu adressieren. Das Vorhaben zeigt, dass Microsoft schon früh daran interessiert war, neben Halo und Gears of War ein weiteres narratives Highlight für Xbox-Fans zu schaffen.
Schade das ist ein Genre was bei MS leider komplett unterrepräsentiert ist, auch wenn man nicht weiß ob es gut oder schlecht geworden wäre aber fehlt komplett.
Stattdessen werden sie gezwungen immer weiter dasselbe Spiel zu machen ähnlich wie 343 und das in Schlechter als von den Original-Studios, da wäre eine eigene neue IP mal was erfrischend anderes.
Und verdammt nochmal, was soll dieses ständige Studioumbenenne, soll man nicht rausfinden das immer dieselben am selben Spiel sitzen.
die Woche geht ja gut los. Zum Spiel: Schade, Xbox könnte n starkes action-Adventure wirklich gebrauchen. 😀
Da kann man ja froh sein das es nichts geworden ist,bei TC gibt es keine fähigen Entwickeler die das so auch wirklich hätten technisch umsetzen können,sieht man zb gut an Gears Animationen die immer gleich sind zb wenn der häscher jemanden absorbieren möchte ist das einfach nur Pixelbrei keine klare Darstellung obwohl die Animation halt immer gleich ist.
Das hätte man dann lieber The Initiative geben sollen (die Daten waren ja noch vorhanden) statt Perfect Dark da waren zahlreiche Leute die auch mit solchen Games Erfahrungen hatten,und wer weiß eventuell wäre das Spiel ja rausgekommen und das Studio nicht geschlossen.
Schade, sowas hätte bestimmt viel Anklang gefunden.