Xbox Series X: Microsoft wollte „Uncharted für Xbox“ entwickeln – Projekt Ranger eingestellt

Das bisher unbekannte Projekt Ranger sollte Microsofts eigene Version von Uncharted werden!

Microsoft plante einst, ein eigenes Uncharted-ähnliches Spiel für die Xbox One zu entwickeln. Laut einem aktuellen Bericht von Videospiel-Forscher Liam Robertson von „Did You Know Gaming?“ arbeitete Black Tusk Studios, heute bekannt als The Coalition, an einem Titel mit dem Codenamen Project Ranger.

Das Projekt zielte darauf ab, die actiongeladenen Abenteuer von Naughty Dogs Uncharted mit Elementen aus Mission Impossible zu verbinden. Black Tusk Studios sollte ursprünglich ein Halo-Kinect-Spiel entwickeln, wurde jedoch für die Arbeit an Project Ranger umgeleitet. Die ehemaligen Mitarbeiter berichteten, dass das Spiel weit fortgeschritten war, bevor es letztlich eingestellt wurde.

Project Ranger gilt als ein Versuch von Microsoft, ein ikonisches Action-Adventure-Spiel ähnlich wie Uncharted auf die Xbox-Plattform zu bringen und die Konkurrenz von Sony zu adressieren. Das Vorhaben zeigt, dass Microsoft schon früh daran interessiert war, neben Halo und Gears of War ein weiteres narratives Highlight für Xbox-Fans zu schaffen.