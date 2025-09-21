Xbox Series X: Mike Ybarra attackiert Microsoft wegen steigender Konsolenpreise

Mike Ybarra, der frühere Präsident von Blizzard und ehemalige Xbox-Manager, hat erneut öffentlich Kritik an Microsoft geäußert.
Im Zentrum seiner Aussagen stehen die jüngsten Preiserhöhungen für Xbox-Konsolen, die nach Angaben von Microsoft auf höhere Zölle und gestiegene Kosten in der Lieferkette zurückzuführen seien.
Mike Ybarra sagte: „Bei Preiserhöhungen für Konsolen geht es nicht um Zölle, sondern um Gewinne. Und der Grund, warum die Gewinne nicht dort sind, wo sie sein sollten, liegt weitaus tiefer als die Zollausrede.“
[…]
„Und die Zölle wurden einmal erhöht, was die einmalige Preiserhöhung rechtfertigt. Eine Ausrede für weitere Preiserhöhungen ohne neue Zölle ist einfach ein anderes Problem, und die Verbraucher werden weiterhin für diese Probleme zahlen müssen.„
Ybarra betont jedoch, dass es sich seiner Ansicht nach nicht um Zollprobleme, sondern um Profitprobleme handle. Er erklärt, dass einmalige Zollerhöhungen eine Preissteigerung rechtfertigen könnten, wiederholte Anhebungen ohne neue Zölle jedoch andere Ursachen hätten.
Damit rückt er die Diskussion um Gewinnmargen und wirtschaftliche Strategien des Unternehmens in den USA in den Vordergrund.
Für euch als Spielerinnen und Spieler bedeutet dies, dass die Xbox Series X und die Xbox Series S in Zukunft möglicherweise noch teurer werden könnten. Microsoft verweist auf anhaltende Herausforderungen bei Produktion und Logistik, während Ybarra davor warnt, dass ihr als Konsumenten dauerhaft die finanziellen Folgen tragen müsst.
Diese Debatte ist besonders relevant für die Gaming-Community, da Konsolenpreise direkten Einfluss auf den Zugang zu Spielen, Game Pass-Angeboten und die Verfügbarkeit von Exklusivtiteln haben. Der Streit zwischen Ybarra und Microsoft zeigt, dass die Preisgestaltung von Hardware wie der Xbox Series X weit über einfache Marktmechanismen hinausgeht und sich unmittelbar auf eure Spielerfahrung auswirken kann.
Was soll man da noch sagen entweder man kauft es oder eben nicht
Bestätigt mir wieder das ich Day One bei der nächsten Xbox dabei bin. Da wird es in diesen verrückten Zeiten am günstigsten sein.
Kann ich zwar nachvollziehen, aber wenn die Konsolen um die 1000 kosten, dann kann ich mir nicht vorstellen, das sie dann 1200-1300 danach kosten, denn dann ist wirklich Schluss mit lustig, ich meine klar, wer hätte damit jetzt schon gerechnet, aber das wäre dann schon ne andere Hausnummer. Ich war sowieso bei allem Dayone dabei, aber jetzt erst recht Dayone dabei zu sein nur wegen der Preispolitik….schwierig. Letztenendes kann ich Ybarra irgendwo auch nicht verstehen, denn wirklich absolut alles ist teurer geworden, wieso dann nicht Unterhaltungselektronik , wer weiss, was alles noch so verschwiegen wird, wo weniger Inhalt oder an Materialien gespart wird z.B Fernseher oder Smartphones, klar geht es um Profit, aber eher, um den Profit zu halten und vielleicht auch etwas Obolus.
Was hätte Ms davon, wo sie ohnehin wissen, das kaum Konsolen verkauft werden, sie noch teurer zu machen, doch nicht um dann mehr zu verkaufen. Wie einige User schon geschrieben haben, die Leute, die eine Xbox wollten, haben schon eine, neue werden die garantiert nicht damit an Land ziehen. Da steckt viel viel mehr dahinter, das ist einfach alles, Profit, Gier, Inflation, Politik für die nächste Gen, Vorbereitung größerer Kundenverarsche, aber auch Einkäufe ala ABK/Bungie/Bethesda/Concord müssen wieder irgendwie rein, das Risiko ist groß komplett zu verkacken und die Leute im Internet sind eh immer am jammern. Machst du es Teurer (Böse), lässt du etwas speicher weg und lässt den Preis gleich (Böse), machst du gar nix (Böse), wird es günstiger (trotzdem kein Geld), das Problem sind in allen belangen Kunden, dann bau dir ne eigene Konsole und entwickel selber spiele oder halt den Rand und kauf was du für richtig hältst oder geh raus an die frische Luft, hol dir ein Eimer Kreide und spiel Himmel und Hölle oder Uno und Phase.
Ja, wie von dir erwähnt, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Inflation, Gier sehe ich ganz oben, besonders seit Nadella den Laden führt etc. Wir leben in einer echt krassen Zeit wo wirklich alles teurer wird. Ich wäre sowieso Day One dabei bei der neuen Xbox. Aber wenn ich bedenke das Konsolen im Gegensatz zu früher sogar teurer werden bestärkt mich das Day One dabei zu sein.
Joa, sind wir mal ehrlich solange“unsere“ Firmen Konsolen raushauen, sind wir immer Dayone dabei🤣🤣
„das Problem sind in allen belangen Kunden“
Und genau das ist wirklich das Problem. Denn das System kommt nicht aus der Erde. Oder vielleicht doch? 🤔😱
Bevor der letzte begriffen hat, dass das Problem zwischen den eigenen Ohren sitzt (Niki Lauda mal außen vor gelassen 😬), wird sich da wenig tun.
Und es ist egal, welche Art Kunde und auf welcher Seite der Kasse er steht. Auf der klingelnden Seite der Kasse stehen nämlich die, die für die Mittelherkunft (auf der Passivseite) der Bilanz verantwortlich sind. Und die sorgen schon dafür, dass der Nadella (und Co.) auch ja die „richtigen“ Entscheidungen für die Dividende und die
„Wert“-Steigerung trifft. Wer übrigens nicht ans Umlagesystem glaubt und privat für seine Rente (auch seeeehr böse Menschen 😬) vorsorgt (Säule 3), wird sehr wahrscheinlich einen Fondsanteil dabei haben und selbst ein Bier für die Party spenden.
Und ja. Wer trotz der steigenden „Werte“ zum Geldbeutel greift und sich nicht mit dem Kreideeimer zufrieden gibt (Gott bewahre uns vor Bewegung oder gar Waldduschen 🙏😉), der zieht auch nicht gerade die Notbremse in dem Wahnsinn.
„Mein Name ist Lose und ich kaufe hier ein“
Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann gemeinsam, uns gegenseitig zur Vernunft zu ermutigen. Mein Plan ist leider auch, die nächste Xbox day one zu kaufen. Ich will aber auch glücklich sein dürfen, wenn es nicht dazu kommt.
Noch einen von Robbie Williams: „Oh Lord, please make me pure, but not yet“ 😔
„Niki Lauda mal außen vor gelassen.“ Ich kann nicht mehr 🤣
Und ich gehöre leider auch dazu und da wären wir wieder bei eigener Gier und Selbstbefriedigung, im Grunde unterscheiden wir uns nur perspektivisch vom Nadella und co.😅, nur das wir keine Millionen verdienen und die Konsole nicht gratis kriegen, ahja und Freude am spielen haben.
Ahso ich hab übrigens gut geschlafen, aber mein Hals und mein Hintern tun bisschen weh🤣🤣🤣, hab ich dann „gut“ geschlafen, ich weiß nicht.
🤣🤣🤣🤣
Ja. Wir sind nicht nur Täter im Leben. Oft fühlt man sich schnell als Opfer.😂
Nicht, dass du noch „Traum“ata an den Öffnungen davon trägst.
Mich stört das Kratzen im Hals schon gar nicht mehr 😉
Habe auch gut geschlafen 👍🏻
Mal eine ernste Frage an dich Robilein. Sollte die Leistung usw alles stimmen, dann würdet du wie ich maximal 1500,- bezahlen? Glaube zwar nicht das die Xbox je soviel kosten wird aber wenn doch würdest du 1500,- zahlen? Interessiert mich nur.
Ich bin mal so dreist und antworte für Robi. Ja. Warum sollte der weniger verrückt sein, als ich? 🫣
😂😂👍👍
Ein verrückter mehr, bin dabei😂👍
Ich mach’s kurz: JA😎😎😎
Ist schließlich ein einmaliger Kauf. Hätte bei dem Preis kein Problem, wobei ich davon ausgehe das es 1000€ nicht übersteigen wird.
Davon gehe ich auch aus. Aber wenn die Leistung dann tatsächlich stimmt und entsprechend höher ist, würde ich eher zur 1500 € Variante greifen. 🤷♀️
Ich wäre auch dabei. Auch wenn MS zwei Varianten veröffentlichen würden (so wie in der Current Gen) würde ich immer zur teureren greifen. Es ist ja in der Regel ein einmaliger Kauf, von dem du dann ein paar Jahre was hast.
Ja. Und trotz relativ potentem PC freue ich mich immer noch über meine day one Series X und was die kann.
Klingt aber durchaus plausibel was er sagt
Ist es aber nicht. Der Dollar ist ungefähr 10-15% gefallen gegenüber dem Euro, sprich lag er im Winter 24 von bei ca 0.95€ ist er jetzt nur noch 0.85€ wert, diesen Verlust muss man irgendwie ausgleichen. Damit die Xbox weltweit ungefähr gleich kostet wurden eben der dollar Preis erhöht und kostet damit wieder so viel wie bei uns. 550€ ca.. Zölle und schlechte Lieferketten hängen damit zusammen, ist in vielen anderen Branchen auch so. Z.b. bei uns in Elektro und Medizinbereich, aber noch in vielen mehr Kakao zb. Wobei hier auch die Regulierungen der EU und somit mehr Kosten für die Bauern, den Preis drastisch erhöht haben.
Natürlich hätte man auch den Eu Preis senken können, aber auch bei uns herrscht Inflation. Wobei es mich wundert, daß die Xbox die ja demnächst eine neue Version bekommen soll, vielleicht (auffällig ruhig), nicht mittlerweile zb 100€ günstiger ist, immerhin ist die Hardware schon ein paar Jahre veraltet.
Eigentlich ein Mann der weiß was er da sagt und ganz nah am ganzen saß. Ich denke das es bei einigen dann eben mal keine Konsole von MS sein wird. Mann muss den ganzen spass auch noch bezahlen können.
Ich kann ihn nur zustimmen.
Die Preise der series Konsolen sind einfach viel zu hoch und das nichts mit den zöllen zu tun.
Ich mach den Trend nicht mit, bin kein Konsumsklave, Verzicht kann die Unternehmen zum Einlenken bewegen, wenn genügend mitmachen würden, was leider sehr unwahrscheinlich ist in Anbetracht einiger Kommentare hier.
Von der anderen Seite, wenn ich jetzt aus Unternehmerischer Sicht denke, will man noch Leistungsstärkere Hwrdware auf den Markt bringen, aber die Leute wären nie bereit dafür zu Zahlen. Vielleicht ist das der Moment, wo man mehr verlangen kann und mehr Power in den Markt schmeißen kann und sozusagen die Kunden dazu zwingt die Konsole zu kaufen , aber mit viel mehr Leistung, von der anderen Seite, kann man aber als Unternehmer sich denken,“ach weisst du was, wir bleiben im gleichen Turnus und machen einfach mehr Geld, kack drauf“, das ist so schwer einzuschätzen, das kann so schnell in verschiedene Richtungen gehen und kann so viele Facetten haben.
Und alle träumen von steam auf der nächsten Xbox 😳.
Was wird die Konsole dann kosten? 1500€
1500,- hätte ich kein Problem damit. Aber über 1500,- wäre definitiv zu viel. Aber wenn ich ehrlich bin dann will ich einen riesen Leistung haben auf der next Xbox. Wenn es wieder 6 TF mehr wären dann wäre dies für den Preis nicht angemessen für mich, also die 1500,-. Ich hoffe Microsoft kommt mit einer grossen Leistung. 10 TF mehr wäre echt sogar super. Hoffentlich auch mit einem leistungsstärkerem Prozessor.
Und heist noch lange nicht das spiele dann gut drauf laufen.
Schau mal aktuelle PC ports an wie Borderlands 4 zb.
Achja da war doch etwas das die RTX 5090 mit Borderlands 4 ruckelt und so. Das ist natürlich dann scheisse.
Die könnte genauso 500 kosten, kommt einfach auf die Leistung an. Natürlich wird sie aber keine 500 kosten.
MS will also mehr Gewinn in dem man die Preise erhöht?
Wer kauft sich denn eine überteuerte neue Xbox? Ich würde da im Gebrauchtmarkt schauen; dort gibt es mehr als genug Angebote
Die Series S bekommt man auf Kleinanzeigen im Schnitt für 150€, die Series X zwischen 320€ und 350€, eigentlich nicht schlecht.
eben. Wieso neu kaufen?
Dann müsste man aber schnell zugreifen, sobald immer mehr Leute davon Wind mitbekommen, dann steigt auch der Gebrauchtpreis und dann relativiert sich das schnell.
Nur wenn auch ne gewisse Nachfrage da sein würde. Anfangs gab’s die X gebraucht auch nicht für unter 400€ zubekommen.
Nur wenn auch ne gewisse Nachfrage da sein würde.
Ok das stimmt natürlich.
Wenn ich das gewusst hätte ich mir damals das Diablo 4 series xBundle gekauft um 399€.
Original verpackt könnte ich es wahrscheinlich mit Gewinn verkaufen.
PC regelt. Die Series X ist wahrscheinlich meine letzte Konsole. Da ich einen leistungsstarken Gaming PC fällt für mich die Xbox Next flach.