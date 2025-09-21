Xbox Series X: Mike Ybarra attackiert Microsoft wegen steigender Konsolenpreise

Mike Ybarra, der frühere Präsident von Blizzard und ehemalige Xbox-Manager, hat erneut öffentlich Kritik an Microsoft geäußert.

Im Zentrum seiner Aussagen stehen die jüngsten Preiserhöhungen für Xbox-Konsolen, die nach Angaben von Microsoft auf höhere Zölle und gestiegene Kosten in der Lieferkette zurückzuführen seien.

Mike Ybarra sagte: „Bei Preiserhöhungen für Konsolen geht es nicht um Zölle, sondern um Gewinne. Und der Grund, warum die Gewinne nicht dort sind, wo sie sein sollten, liegt weitaus tiefer als die Zollausrede.“ […] „Und die Zölle wurden einmal erhöht, was die einmalige Preiserhöhung rechtfertigt. Eine Ausrede für weitere Preiserhöhungen ohne neue Zölle ist einfach ein anderes Problem, und die Verbraucher werden weiterhin für diese Probleme zahlen müssen.„

Ybarra betont jedoch, dass es sich seiner Ansicht nach nicht um Zollprobleme, sondern um Profitprobleme handle. Er erklärt, dass einmalige Zollerhöhungen eine Preissteigerung rechtfertigen könnten, wiederholte Anhebungen ohne neue Zölle jedoch andere Ursachen hätten.

Damit rückt er die Diskussion um Gewinnmargen und wirtschaftliche Strategien des Unternehmens in den USA in den Vordergrund.

Für euch als Spielerinnen und Spieler bedeutet dies, dass die Xbox Series X und die Xbox Series S in Zukunft möglicherweise noch teurer werden könnten. Microsoft verweist auf anhaltende Herausforderungen bei Produktion und Logistik, während Ybarra davor warnt, dass ihr als Konsumenten dauerhaft die finanziellen Folgen tragen müsst.

Diese Debatte ist besonders relevant für die Gaming-Community, da Konsolenpreise direkten Einfluss auf den Zugang zu Spielen, Game Pass-Angeboten und die Verfügbarkeit von Exklusivtiteln haben. Der Streit zwischen Ybarra und Microsoft zeigt, dass die Preisgestaltung von Hardware wie der Xbox Series X weit über einfache Marktmechanismen hinausgeht und sich unmittelbar auf eure Spielerfahrung auswirken kann.