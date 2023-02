Xbox Series X: Mindestanzahl an physischen Datenträgern sorgt für Kritik

Microsoft schreibt anscheinend eine Mindestanzahl an physischen Datenträgern vor, was derzeit für Kritik sorgt.

Sword of the Necromancer: Revenant bekommt eine schicke physische Version via Kickstarter, die aber (wieder einmal) nicht für Xbox verfügbar sein wird. Stattdessen wird es nur eine für PlayStation, Switch und PC geben.

Jetzt fragten einige Fans den Publisher, warum dies so ist und man gab an, dass Microsoft eine Mindestanzahl an physischen Datenträgern verlangen würde, bevor man in die Produktion gehen darf, was für Kritik sorgt.

„Die Mindestanzahl an Exemplaren, die für eine physische Xbox-Ausgabe erforderlich ist, ist zu hoch und (zumindest für uns) mit einer KS-Kampagne nicht zu erreichen. Wenn 10.000 Leute nach einer physischen Ausgabe für die Xbox fragen würden, könnten wir sie hinzufügen, aber das ist bei einem Spiel wie unserem schwierig.“ „Da das Minimum für PS4, PS5 und Switch viel niedriger ist, können wir eine kleine Bestellung aufgeben und sowohl Backer als auch den Einzelhandel bedienen, ohne Angst haben zu müssen, dass wir mit vielen Kisten in unserem Büro sitzen bleiben.“

Auf diese Kritik wurde auch Chris Charla von Microsoft aufmerksam gemacht, der prompt antwortete:

„Sie sollten sich auf jeden Fall mit uns in Verbindung setzen, um sicherzugehen, dass sie nicht auf der Grundlage veralteter Informationen arbeiten!“

Demnach sind diese Mindestanforderungen nicht mehr existent und die Informationen veraltet. Möglicherweise hat Microsoft aber versäumt es deutlicher zu kommunizieren, denn in der Vergangenheit sind oftmals physische Versionen den Xbox-Fans vorbehalten geblieben.