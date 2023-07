Xbox Series X: Mini-Kühlschrank versteckt sich bereits in 3 Spielen

Autor:, in / Xbox Series X

Ein Xbox-Spieler entdeckt bereits das dritte Spiel, in dem der Xbox Mini Kühlschrank als Easter Egg versteckt ist.

Der bekannte Xbox-Spieler Stallion entdeckte im Spiel Lumbearjack den Xbox Mini-Kühlschrank und stellte ein Video dazu auf Twitter online, der den genauen Ort zeigt, wo im Spiel der Kühlschrank gefunden werden kann.

Der offizielle Twitter Account des Spiels Lumbearjack bestätigte, dass der Kühlschrank das erste Mal überhaupt in Lumbearjack entdeckt wurde.

Laut Aaron Greenberg gibt es damit insgesamt drei Spiele, in denen der Xbox Mini-Kühlschrank gefunden werden kann. Laut seiner Aussage beinhalten Dirt 5 und Age of Empires II ebenfalls den Kühlschrank. Bei Age of Empires II war es Bestandteil einer Mod, die es zum Xbox Celebration Event gab. Durch diesen Mod wurden die Belagerungstürme im Spiel durch Xbox Mini-Kühlschränke ersetzt.

Falls ihr den Xbox Mini-Kühlschrank selbst finden möchtet, könnt ihr das charmante Indie Spiel Lumbearjack aktuell im Xbox Store zum vergünstigten Pries von 4,54 € erwerben:

Kennt ihr noch weitere Spiele, in denen man den Xbox Mini-Kühlschrank finden kann?