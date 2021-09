Xbox Series X: Modder nutzt interne SSD als externe Erweiterungskarte

Wenn ihr den internen Speicher eurer Xbox Series X|S vergrößern möchtet, müsst ihr zur eigens dafür entwickelten Erweiterungskarte von Seagate greifen, die ihren eigenen Anschluss auf der Rückseite der Konsole hat und mit der der Speicher um ein Terabyte erweitert wird. Auf externen Festplatten könnt ihr Series X|S Spiele zwar archivieren, aber nicht davon abspielen.

Einem Modder ist es nun gelungen, eine 1 TB Western Digital SN530 m.2 2230 durch den Anschluss an einen CFe-zu-NVMe-Adapter so umzubauen, dass er sie über den Erweiterungsslot der Seagate-Karte an einer Xbox Series S nutzen konnte. Die Konsole erkannte die Karte und listete sie als „Speichererweiterungskarte“ auf, wodurch er 867 GB zusätzlichen Speicherplatz erhielt. Bei der verwendeten Western Digital SSD soll es sich um dieselbe handeln, die intern in der Xbox Series X verbaut wurde.

Andere Speicher hat er noch nicht getestet, weshalb er nicht garantieren kann, dass dies auch mit anderen SSDs funktioniert. Für weitere Tests ruft er Experten dazu auf, andere NVMe PCIe 4.0 Solid State Drives ausprobieren, insbesondere solche mit der 2280er Länge.

Klar scheint zu sein, dass die Festplatte PCIe 4.0 unterstützen muss. Nicht klar ist hingegen, ob es eine Begrenzung der Festplattenkapazität gibt, und ob PCIe 4.0 x4 verwendet werden kann. Sollte PCIe 4.0 x4 verwendet werden können, könnten theoretisch PM9A1 und eine große Anzahl von Festplatten verwendet werden.

Der Modder hofft auf reichlich Feedback und Tests von Experten.