Xbox Series X: Monster Hunter Stories – Alle drei Teile kommen auf Xbox-Konsolen

Monster Hunter Stories 1 & 2 erscheinen für Xbox One und Xbox Series X|S, Teil 3 folgt 2026.

Capcom bestätigt die Veröffentlichung von Monster Hunter Stories 1 & 2 auf Xbox One und Xbox Series X|S, wodurch Fans der Rollenspiel-Reihe erstmals auf Microsoft-Konsolen in die Abenteuer der Monsterjäger eintauchen können.

Beide Titel bieten die bekannte Mischung aus strategischen Kämpfen, Monsterzähmung und epischer Story, die das Franchise zu einem Favoriten unter Rollenspiel-Fans gemacht hat.

Darüber hinaus wird Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection im Jahr 2026 für Xbox-Konsolen, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen. Spieler können sich damit auf die Fortsetzung der Geschichte mit neuen Charakteren, aufregenden Gegnern und erweiterten Gameplay-Mechaniken freuen, die sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger begeistern werden.

Mit der Veröffentlichung von Monster Hunter Stories 1 & 2 auf Xbox und dem bevorstehenden Release von Teil 3 konsolidiert Capcom die gesamte Story-Trilogie auf modernen Plattformen. Damit steht Spielern ein durchgängiges, episches Rollenspiel-Erlebnis offen, das strategisches Denken, Monsterbändigung und emotionale Story-Elemente perfekt kombiniert.

  2. Vorthom 1200 XP Beginner Level 1 | 25.09.2025 - 14:01 Uhr

    Seit ich Sea of Stars dieses Jahr beendet hatte, habe ich wieder echt Bock gekriegt auf JRPGs. Muss ich mir mal näher anschauen ^^

  3. Eisbaer2405 38010 XP Bobby Car Rennfahrer | 25.09.2025 - 14:15 Uhr

    Sieht irgendwie besser aus als die 5? Hauptspiele. Ist grafisch auch nicht mehr so blass. Allerdings habe ich keins fertig gespielt und das neue gar nicht erst geholt, weil es angeblich nur 9 Quests hat. Erste Monster war mir schon zu langweilig und die schlechte Grafik hat abgeschreckt. Meine Freunde haben es allerdings gesuchtet ohne Ende.

  4. Ash2X 296480 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.09.2025 - 14:41 Uhr

    Werde ich sicherlich irgendwann im Sale mitnehmen. Es kommt gerade einfach zu viel.

