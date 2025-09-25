Xbox Series X: Monster Hunter Stories – Alle drei Teile kommen auf Xbox-Konsolen

Capcom bestätigt die Veröffentlichung von Monster Hunter Stories 1 & 2 auf Xbox One und Xbox Series X|S, wodurch Fans der Rollenspiel-Reihe erstmals auf Microsoft-Konsolen in die Abenteuer der Monsterjäger eintauchen können.

Beide Titel bieten die bekannte Mischung aus strategischen Kämpfen, Monsterzähmung und epischer Story, die das Franchise zu einem Favoriten unter Rollenspiel-Fans gemacht hat.

Darüber hinaus wird Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection im Jahr 2026 für Xbox-Konsolen, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen. Spieler können sich damit auf die Fortsetzung der Geschichte mit neuen Charakteren, aufregenden Gegnern und erweiterten Gameplay-Mechaniken freuen, die sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger begeistern werden.

Mit der Veröffentlichung von Monster Hunter Stories 1 & 2 auf Xbox und dem bevorstehenden Release von Teil 3 konsolidiert Capcom die gesamte Story-Trilogie auf modernen Plattformen. Damit steht Spielern ein durchgängiges, episches Rollenspiel-Erlebnis offen, das strategisches Denken, Monsterbändigung und emotionale Story-Elemente perfekt kombiniert.