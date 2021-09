Xbox Series X: Multiplayer-Shooter von Gunzilla Games in der Mache

Während der Comic Con Ukraine in Kiew am 4. und 5. September 2021 sprach Bestsellerautor Richard K. Morgan (Altered Carbon) auf der Bühne über seine Rolle als Drehbuchautor für Gunzilla Games, einem Videospielentwickler, der die nächste Generation von Multiplayer-Shooter-Spielen mit einem starken Schwerpunkt auf der Erzählung entwickelt.

Er gab Einblicke in Gunzillas noch unangekündigtes Debütprojekt, einen AAA-Multiplayer-Shooter für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, und erläuterte, wie man Spieler mit unterschiedlichem Genre-Hintergrund ansprechen kann.

Bei Gunzilla ist Richard K. Morgan zusammen mit Olivier Henriot, Executive Narrative Director, und Neill Blomkamp, Chief Visionary Officer, für den Aufbau des Spieluniversums sowie für die Definition der Geschichte und der Charaktere verantwortlich.

Er erläuterte, wie narrative Elemente das übliche Multiplayer-Shooter-Erlebnis bereichern, das Gameplay ergänzen und zusätzliche Spielstile eröffnen werden, um den Spielern neben der Action des Genres auch eine eher erkundende oder abenteuerliche Erfahrung zu bieten. Gleichzeitig wird Gunzillas kommendes Spiel den Genre-Fans eine ausgefeilte Kernmechanik bieten, ohne dabei die von Genre-Veteranen gewünschten Features zu schmälern.

„Normalerweise bleiben in Multiplayer-Shootern all die detaillierten Welten und Elemente, die eine eigene Geschichte erzählen, weitgehend ungenutzt, weil der Fokus auf der Haupthandlung liegt. Bei Gunzilla wollen wir, dass die Spieler die Welt, in der sie agieren, erkunden und nach und nach verstehen können. Wir wollen Möglichkeiten bieten, mehr zu tun, zu sehen und zu erleben. Unser robustes Belohnungssystem wird es den Spielern ermöglichen, von der Bewältigung erzählerischer Herausforderungen zu profitieren, die die Spielwelt bevölkern werden, ohne sich auf die üblichen Leistungsindikatoren, die Präzision und die auf Action ausgerichteten Elemente eines Multiplayer-Shooters konzentrieren zu müssen“, so Richard Morgan.

„Darüber hinaus wird unser Spiel ein starkes Reputationssystem bieten, das untrennbar mit der Erzählung des Spiels verbunden ist – wir wollen, dass sich die Spieler in dieser Welt anerkannt und gewürdigt fühlen. Die Spieler können sich auch abseits der üblichen Genre-Action weiterentwickeln. Wenn Spieler mit einem Schwerpunkt auf Rollenspielen unser Spiel ähnlich wie ihr Lieblingsgenre spielen oder einfach nur die Welt erkunden wollen, können sie das tun! Natürlich wird unser Spiel auch denjenigen, die ein eher geradliniges Shooter-Erlebnis suchen, genau das bieten. Die Erzählung sollte niemals dem Spielgeschehen im Wege stehen, vor allem nicht bei einem Multiplayer-Spiel. Dies steht im Einklang mit unserem Fokus auf die Freiheit der Spieler: Sie sollen selbst entscheiden können, inwieweit sie in die Geschichte involviert werden wollen und sich nicht gezwungen fühlen, sie zu erleben“, sagte Richard K. Morgan auf der Comic Con Ukraine.