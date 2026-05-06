Xbox Series X: Myst & Riven Remakes erscheinen im Mai für PS5 und Xbox

8 Autor: , in News / Xbox Series X
Übersicht

Myst und Riven kommen als Remakes auf Konsolen – Release am 19. Mai.

Zwei der bekanntesten Adventure-Klassiker feiern ihr Comeback auf aktuellen Konsolen: Myst und Riven erscheinen am 19. Mai 2026 für PlayStation 5, PS VR2 sowie Xbox Series X|S und den Microsoft Store.

Während Myst bereits auf Xbox verfügbar ist, folgt mit dem Release nun auch die Umsetzung für PlayStation 5 inklusive optionaler VR-Unterstützung. Riven erscheint zeitgleich erstmals auf allen genannten Plattformen.

Technisch setzen beide Remakes auf moderne Features wie 4K-Auflösung, HDR sowie optional aktivierbares Raytracing. Auf PlayStation wird zudem PS VR2 unterstützt, während Xbox-Spieler von Optimierungen für die Series-Konsolen profitieren.

Preislich liegen beide Titel bei rund 34,99 US-Dollar. Für Riven gibt es auf Xbox aktuell einen Vorbesteller-Rabatt, der zeitlich begrenzt verfügbar ist.

Mit der Neuveröffentlichung sollen sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler die atmosphärischen Rätselwelten der Klassiker in moderner Form erleben können.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Series X

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Rotten 120845 XP Man-at-Arms Bronze | 06.05.2026 - 17:32 Uhr

    Diese games hatte ik schon fast vergessen 😅 werde die aber nicht nochmal spielen. Die Erinnerung reicht mir vollkommen 😹✌🏻

    0
  2. Lord Maternus 372045 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.05.2026 - 17:48 Uhr

    Myst hab ich auf der Xbox schon. Riven hatte ich damals auf der PSX. 5 CDs, die nach Gebieten aufgeteilt waren.
    Meine Erinnerung daran sieht etwas so aus: Schritt, Ladezeit, Umdrehen, Ladezeit, Schritt, Discwechsel, Oh, falsches Gebiet, Umdrehen, Ladezeit, Umdrehen, Ladezeit, Schritt, Discwechsel…
    Ohne Ladezeiten spiele ich es aber gerne nochmal xD

    0
  4. RappScallion 41160 XP Hooligan Krauler | 06.05.2026 - 18:38 Uhr

    Das Myst Remake hab ich vor gar nicht so langer Zeit auf der Box durchgespielt. Riven würde mich aber interessieren.

    0
  5. antonrumata 9050 XP Beginner Level 4 | 06.05.2026 - 18:48 Uhr

    Der Soundtrack von Riven ist einfach unglaublich – bei Bandcamp kann man ihn herunterladen. Empfehlenswert sind außerdem die Bücher „Das Buch Atrus“, „Das Buch Ti’ana“ und „Das Buch der D’ni“ von Rand & Robin Miller, mit denen man noch tiefer in diese faszinierende Welt und ihre Legenden eintauchen kann.

    Schade ist allerdings, dass die Filmszenen der ursprünglichen Versionen nur in eher schlechter Qualität erhalten geblieben sind. Die Originalspiele waren deutsch synchronisiert, während das Remake meines Wissens nur englische Sprachausgabe mit Untertiteln bietet.

    Die Atmosphäre dieser Spiele ist so dicht, dass man das Drumherum schnell vergisst.

    Empfehlung: tagsüber den Raum abdunkeln – oder am besten gleich nachts spielen! Und Kopfhörer auf! 🙂

    0
  8. Homunculus 305900 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.05.2026 - 19:06 Uhr

    Ach schau an, wusste gar nicht, dass es die noch gar nicht für Konsolen gibt.

    Hab vor allem Riven damals geliebt.
    Aber nie durchgespielt, das letzte Rätsel (?) hab ich damals als Kiddo nicht gerafft, mit der Weltkarte und den Magnetfeldern etc.

    Myst bin ich irgendwie nicht warm geworden. Also falls ich mir mal ein Remake holen sollte, dann von Riven~

    0

Hinterlasse eine Antwort