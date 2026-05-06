Xbox Series X: Myst & Riven Remakes erscheinen im Mai für PS5 und Xbox

Myst und Riven kommen als Remakes auf Konsolen – Release am 19. Mai.

Zwei der bekanntesten Adventure-Klassiker feiern ihr Comeback auf aktuellen Konsolen: Myst und Riven erscheinen am 19. Mai 2026 für PlayStation 5, PS VR2 sowie Xbox Series X|S und den Microsoft Store.

Während Myst bereits auf Xbox verfügbar ist, folgt mit dem Release nun auch die Umsetzung für PlayStation 5 inklusive optionaler VR-Unterstützung. Riven erscheint zeitgleich erstmals auf allen genannten Plattformen.

Technisch setzen beide Remakes auf moderne Features wie 4K-Auflösung, HDR sowie optional aktivierbares Raytracing. Auf PlayStation wird zudem PS VR2 unterstützt, während Xbox-Spieler von Optimierungen für die Series-Konsolen profitieren.

Preislich liegen beide Titel bei rund 34,99 US-Dollar. Für Riven gibt es auf Xbox aktuell einen Vorbesteller-Rabatt, der zeitlich begrenzt verfügbar ist.

Mit der Neuveröffentlichung sollen sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler die atmosphärischen Rätselwelten der Klassiker in moderner Form erleben können.