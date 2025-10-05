Xbox Series X: Nach Costco nimmt weiterer US-Händler die Konsole aus den Regalen

Nach Costco nimmt nun auch Sam’s Club Xbox-Konsolen aus dem Sortiment – Xbox Series X/S verschwinden weiter aus US-Handel!

Der Rückzug der Xbox Series X und Xbox Series S aus den Regalen großer US-Handelsketten setzt sich fort. Nach Costco plant nun auch Sam’s Club, die aktuellen Xbox-Konsolen aus dem Sortiment zu nehmen.

Laut Branchenquellen folgt diese Entscheidung auf eine sinkende Nachfrage. Jetzt gibt es deutliche Preissenkungen, die auf einen bevorstehenden Räumungsverkauf hindeuten.

Beobachter gehen davon aus, dass die Entscheidung von Sam’s Club und anderen Händlern ein Zeichen für die Veränderungen im Konsolenmarkt ist. Während Cloud Gaming-Dienste und digitale Plattformen zunehmend an Bedeutung gewinnen, könnte der Absatz klassischer Hardware wie der Xbox Series X/S weiter zurückgehen.

Für Microsoft dürfte dieser Trend ein Signal sein, die künftige Xbox-Strategie anzupassen. Ob das Unternehmen weiterhin auf physische Konsolen setzt oder den Fokus stärker auf digitale Angebote und Cloud-Technologien legt, bleibt abzuwarten. Neue Gerüchte besagen, dass eine neue Xbox Konsole derzeit auf der Kippe steht!