Xbox Series X: Nach Costco nimmt weiterer US-Händler die Konsole aus den Regalen

Der Rückzug der Xbox Series X und Xbox Series S aus den Regalen großer US-Handelsketten setzt sich fort. Nach Costco plant nun auch Sam’s Club, die aktuellen Xbox-Konsolen aus dem Sortiment zu nehmen.
Laut Branchenquellen folgt diese Entscheidung auf eine sinkende Nachfrage. Jetzt gibt es deutliche Preissenkungen, die auf einen bevorstehenden Räumungsverkauf hindeuten.
Beobachter gehen davon aus, dass die Entscheidung von Sam’s Club und anderen Händlern ein Zeichen für die Veränderungen im Konsolenmarkt ist. Während Cloud Gaming-Dienste und digitale Plattformen zunehmend an Bedeutung gewinnen, könnte der Absatz klassischer Hardware wie der Xbox Series X/S weiter zurückgehen.
Für Microsoft dürfte dieser Trend ein Signal sein, die künftige Xbox-Strategie anzupassen. Ob das Unternehmen weiterhin auf physische Konsolen setzt oder den Fokus stärker auf digitale Angebote und Cloud-Technologien legt, bleibt abzuwarten. Neue Gerüchte besagen, dass eine neue Xbox Konsole derzeit auf der Kippe steht!
Das geschieht doch auch schon teilweise hier.Ab und an sieht man bei Sat/Media noch ne Series X aber da muss man schon suchen.Die S sehe zumindest ich hier gar nicht mehr.Das wäre eigentlich auch nicht tragisch weil Menschen die spielen in der Regel eh online affin sind und man dort beide Konsolen ohne Probleme bekommt.Aber die Marke wird halt so immer unsichtbarer und wird kaum noch wahrgenommen.Ich hab seit dieser Woche tatsächlich das Gefühl das es das für Xbox war.Es deutet alles darauf irgendwie hin.😢
Naja, wenn das echt das Ende der Konsolen bei Xbox ist, werde ich die Games die nur auf Konsole laufen beendet & wieder auf PC umsteigen. Die PS 5 war ein Fehlkauf definitiv für mich. Da waren paar coole Games ja aber seit paar Monaten steht die nur rum. Aber reines streaming ne danke. Das läuft so schlecht bei mir, da bleibt ein Wechsel zum PC gar nicht aus. Schade alle Generationen mitgemacht.
Ein Vorteil ist, dass man auf dem PC die absoluten Lieblingsspiele für wenige Euro im Sale nochmal kaufen und neu zocken kann samt aller Erfolge, die man sich neu verdienen kann.
Zudem hat man weit mehr Auswahl (PS-Titel, reine PC-Titel) und kann problemlos weiter auf dem Fernseher streamen. Gerade wenn einem 1440p mit 60 FPS ausreichen. Die guten Controller und die Series X behält man einfach.
Auch wenn ich mich für unseren Admin freue, dass er aktuell mit ordentlich Stoff für den allgemeinen Diskurs und mit lecker traffic versorgt wird, halte ich die ganze Sache für eine Luftnummer.
Wen es interessiert, der kann in meinen Verlauf schauen. Ich empfehle aber, es einfach zu lassen. Ich werde da heute vermutlich auch nicht mehr dran weiter machen (Nichts für ungut, @Z0RN 😉), sofern kein substantiell fundierter Beitrag dazu bei mir aufschlägt.
Allen einen schönen Sonntag und vergesst nicht, die Xbox noch ein bisschen zu benutzen, bevor sie sich in Luft auflöst und zum Mythos wird 😉
Ich mache heute meine Retro Konsole auf alle Fälle nochmal an!
Bin auch dabei 👍🏻
Die beste Xbox Generation aller Zeiten * hust
Warum auch lager Vollstellen wenn’s keiner kauft.
PC und falls nötig Switch 2 für Zelda und Co. Mehr braucht es nicht. Höchstens für Handheld Indiekram und Emulation einfach Steamdeck 2 in paar Jährchen.
Microsoft ist gefühlt das neue Sega!
Mit genug Studios ist man ja ausgestattet und dass PS Spieler auch gerne Spiele aus dem Hause Microsoft spielen hat man ja auch gesehen. Warte auf die PK in der verkündet wird dass es das war mit der Xbox. Ich hoffe natürlich auf das Gegenteil Aber gehe vom schlimmsten aus.
Zum Thema mit dem Einzelhandel kann ich nur sagen dass es echt traurige Jahre sind als Xbox Spieler. Der Saturn auf der Zeil in Frankfurt hat seine Xbox Ecke komplett gestrichen und gegen eine riiiesige Switch/Switch2 Fläche eingetauscht. Von Merch, Kuscheltieren über etliche Games und beide Switch Konsolen haste alles was das Nintendo Herz begehrt.
PlayStation hat seine übliche lange Wand mit etlichen Games und Xbox nurnoch eine ungebrandete Ecke mit 3 4 Neuerscheinungen und ein paar alten Fifa Titeln. Da findet man in meiner Heimat im Gamingladen weitaus mehr Xbox Spiele!
Laut eines Saturn Mitarbeiters liegt es aber auch daran dass Microsoft nichts mehr liefert aus die üblichen verdächtigen was auch zeigt dass sie selber kein Interesse mehr daran haben den Retailmarkt zu bedienen.
Schade, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir doch einen stärkeren PC geholt. Naja, immerhin hab ich jetzt schon Übung mit den „kleineren“ Spielen auf dem PC und meinen Steam Account von Half Life 2 Zeiten konnte ich auch noch reaktivieren…
Seih vielleicht froh das du es nicht getan hast. Wenn UDNA das bringt es man sich davon verspricht wird nvidia kurz darauf reagieren müssen und dann wäre es sinnlose Geldausgabe gewesen.
Meiner Meinung nach fährt man mit einem 7800x3d und einer 9070xt bzw 5070ti für die nächsten 3-4 Jahre am Besten und alles drüber kann, aber muss eben nicht wirklich mehr bringen wenn man dann den Gesamtpreis über den längeren Zeitraum bedenkt.
Da hat man heute Geld mit einer 5070ti gespart und bekommt mir einer 7070ti eine gleiche oder gar bessere Leistung dann als wenn man sich heute eine 5090 kauft und hat sogar noch gespart.
Und wenn sich auf CPU Markt nicht drastisch was tut (intel/nvida mini-kooperation mit eingerechnet) reicht die CPU auch locker.
Ich muss dann überhaupt erstmal in den PC reinschauen und gucken, was da für eine Schnittstelle für die Grafikkarte drin ist. Bin da absolut nicht mehr auf der Höhe der Zeit, weil AGP war so das letzte an das ich mich erinnere 🙃
Immerhin habe ich auf die 16 GByte Hauptspeicher geachtet, da gab’s auch weniger. Ist leider auch der maximale Ausbau für das Motherboard. Und ich hab auch keinen kaputten Intel 11er oder 12er, die nach einiger Zeit Probleme hatten.
Achja, und auf das dumme Netzteil muss man dann ja auch wieder achten, ob es die Leistung bring und die Anschlüsse hat. Genau wegen dem Krempel bin ich ja vom PC weg.
Eben. Du musst dich damit befassen und dann kommen eben manche an und behaupten irgendwas was du dann glaubst und wenns nicht zutrifft ist am Ende der einzige Dumme du weil du einfach irgendwem geglaubt hast.
@oldgamer (mache hier Mal ne neue Kette auf)
„Die Technologie basierter bisher auf Verbesserung der Hardware an sich zu großem Teil.
Ganz vereinfacht und falsch ausgedückt aus wurde aus 1080p von der Hardware im Laufe der Jahre 4k.
Das ist aber erstmal vorbei und wir sind dann jetzt bei KI wo dann wir dann eben wieder im diesem Vergleich jetzt bei 1080p wären und die nächsten Jahre dann wieder bei 4k landen.
Und das mit der PS6 ist auch nur eine reine Vermutung.
Solange da eben nichts fest steht ist alles reine Spekulation und was immer komplett vergessen wird: es wird von Stand heute gerechnet. Wo steht eine 4080 im Jahr 2027 oder 2028? Heute mag das noch Highend sein wenn man denn so will, aber dann könnte es Einsteigerklasse sein.
Ist mir klar. Auch dass alles hier Kaffesatzleserei ist. Hatte eigentlich angekündigt, das für heute sein zu lassen 😅
Aktuell sieht es nicht danach aus, als ob uns die Tech an der Kasse überaltert. Ich hätte auch gerne noch geilere Grafik. Aber wenn das durch KI-Tech-, Engine- und Spieleoptimierung passiert, werde ich mich auch nicht beschweren.