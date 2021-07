Xbox Series X: Neue Cheat-Software soll auf jeder Konsole funktionieren

Auf Konsolen wart ihr vor Cheatern bisher relativ sicher, das könnte sich in Zukunft aber ändern. Möglich wird dies laut der Anti-Cheat-Gruppe ACPD durch eine neue Software, die maschinelles Lernen nutzen soll, um Cheatern automatisches Zielen auf jeder Konsole zu ermöglichen.

In dem von ACPD verlinkten Werbevideo könnt ihr sehen, dass der Cheater nur in Richtung des Gegners zielen muss und die Software den Rest übernimmt.

Ladies and gentlemen, I present you the next generation of cheating now available on console, and has been for a while but lately its been becoming more popular and more of a trend, consoles are no longer a safe space to play your games legit anymore pic.twitter.com/iEQzPVFf1h

— Anti-Cheat Police Department 🕵️ (@AntiCheatPD) July 5, 2021