Xbox Series X: Neue Fan-Verpackung gefällt Aaron Greenberg

Infolge der nun offiziell genehmigten Übernahme von Zenimax/Bethesda durch Microsoft gab es im Internet, vor allem innerhalb der Social-Media-Plattformen einmal mehr jede Menge Xbox-Liebesbekundungen und zur Übernahme passenden Memes. Viele davon auch mit einem Augenzwinkern in Richtung der Konkurrenz um SONY und Co.

Xbox Games Marketing General Manager Aaron Greenberg ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, ein passendes Bild zu veröffentlichen, welches ihm von einem Fan zugeschickt wurde. Besagtes Bild zeigt eine Xbox Series X-Verpackung auf welcher das Konterfei von Bethesdas Game Director Todd Howard samt dem Slogan „Power Your Dreams“ zu sehen ist.

Just got this sent to me. Going see if our packaging team can work this into next update! 🤣💚 #BethesdaJoinsXbox pic.twitter.com/b2p8Rud4vk

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) March 11, 2021