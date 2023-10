Xbox Series X: Neue Power Your Dreams-Kampagne gestartet

Autor:, in / Xbox Series X

Die neue Power Your Dreams-Kampagne für Xbox Series X und Xbox Series S ist inspiriert von Träumereien und geht über die eigene Vorstellungskraft hinaus.

Heute präsentiert Microsoft seine neuste globale Xbox Power Your Dreams-Kampagne, die Spieler in eine fantastische, inspirierende und spektakuläre Welt der unendlichen Möglichkeiten auf Xbox Series X und Xbox Series S einlädt.

Zur Multimedia-Kampagne zählt auch die Premiere des neuen Live-Action-Trailers – „Wake Up and Dream“, der in den USA beim Thursday Night Football auf Prime Video und passend zu den Feiertagen auch auf den globalen Märkten zu sehen sein wird.

Der Trailer zeigt außergewöhnliche Spielerfahrungen wie die Neuerscheinungen Starfield, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Forza Motorsport sowie das kommende Senua’s Saga: Hellblade II.

Über den Trailer sagte Microsoft: „“Wake Up and Dream“ ist eine mitreißende Abenteuergeschichte, die von Spielern und ihren Träumen inspiriert ist. Sie geht über die Vorstellungskraft hinaus und fängt den Spaß, die Freude, die Gemeinschaft und die Liebe ein, die wir alle für unsere Lieblingsspiele und epische Spielmomente mit Freunden teilen.“

Die Vertonung des Trailers stammt übrigens von Son Lux, einer BAFTA-nominierten Band, die unter anderem die Filmmusik zum Film „Everything Everywhere All At Once“ beisteuerte, wofür sie für den Academy-Award nominiert wurden.