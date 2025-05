Xbox Series X: Neue Preiserhöhung sorgt weltweit für Aufsehen

Microsoft hat offiziell bekannt gegeben, dass weltweit neue, höhere Preise für Xbox-Konsolen, Controller und Spiele in Kraft treten – und das bereits ab dem 1. Mai 2025.

Auch in der EU bekommt ihr das zu spüren: Die Xbox Series X kostet jetzt bis zu 599,99 €, während die neue 2TB-Galaxy-Black-Edition sogar unverschämte 699,99 € kostet. Auch beim Zubehör müsst ihr nun deutlich tiefer in die Tasche greifen – einfache Controller starten bei 64,99 €, während Elite-Modelle bis zu 199,99 € kosten.

Selbst digitale Inhalte und neue First-Party-Spiele erreichen künftig Preise bis zu 79,99 €, was Microsoft mit gestiegenen Produktions- und Lieferkosten sowie der globalen Wirtschaftslage begründet. Für euch als Spieler bedeutet das: Wer künftig in das Xbox-Ökosystem einsteigen oder aufrüsten will, muss mit merklich höheren Ausgaben rechnen. Der Xbox Game Pass bleibt von diesen Anpassungen vorerst unberührt und bleibt weiterhin der „Best Deal in Gaming“.

Xbox-Preiserhöhung in Europa

Produkt Neuer Preis (€) Xbox Series S 512 GB 349,99 € Xbox Series S 1 TB 399,99 € Xbox Series X Digital 549,99 € Xbox Series X 599,99 € Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition 699,99 €

Produkt Neuer Preis (€) Xbox Wireless Controller (Core) 64,99 € Xbox Wireless Controller (Farben) 69,99 € Xbox Wireless Controller – Special Edition 79,99 € Xbox Wireless Controller – Limited Edition 89,99 € Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Core) 149,99 € Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Voll) 199,99 €