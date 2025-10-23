Xbox Series X: Neuer This Is An Xbox-Werbespot veröffentlicht

Mit einem neuen Spot zu seiner aktuellen Werbekampagne „This Is An Xbox“ macht Microsoft abermals deutlich, dass viele eurer Geräte und Bildschirme zu einer Xbox werden können.
Neben der traditionellen Konsole sind euer Smartphone, Laptop, Smart-TV und neuerdings die ROG Xbox Ally-Handheldmodelle ebenfalls eine Xbox.
Zählt der digitale Bilderrahmen oder das Kindertablet auch dazu? 🤔😉😂
Irgendwie finde ich es ja gar nicht so schlecht dass die Xboxspiele mit diversen Geräten abgerufen werden können und in Zukunft sicher auch Steam, was mir persönlich noch mehr gefällt. Trotzdem muss MS erst beweisen, dass sie nicht den falschen Weg einschlagen und den Spielern da draussen noch mehr abverlangen (bezogen auf die drastischen Preiserhöhungen) und der Profit immer mehr im Vordergrund steht.
Ich war die letzten Jahre echt durchweg begeistert und hielt mittlerweile wieder echt große Stücke auf MS aber mit den jüngsten Aktionen treten sie das gerade sehr stark mit den Füßen und ich bin mir mit gewissen Dingen nicht mehr so sicher was das zocken mit Xbox betrifft…
Jetzt liegt es allein bei MS, welchen Weg und welche Gier sie wirklich einschlagen werden und danach werd ich meine Gepflogenheiten richten oder mir ein neues Plätzchen suchen müssen, was ich mehr als Schade fände.