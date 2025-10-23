Xbox Series X: Neuer This Is An Xbox-Werbespot veröffentlicht

Das Xbox immer bei euch ist, wird im neuen „This Is An Xbox“ Werbespot deutlich.

Mit einem neuen Spot zu seiner aktuellen Werbekampagne „This Is An Xbox“ macht Microsoft abermals deutlich, dass viele eurer Geräte und Bildschirme zu einer Xbox werden können.

Neben der traditionellen Konsole sind euer Smartphone, Laptop, Smart-TV und neuerdings die ROG Xbox Ally-Handheldmodelle ebenfalls eine Xbox.