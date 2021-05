Xbox Series X: Neuer Tony Hawk-Titel in Arbeit laut Gerücht

Laut Jess Margera, dem Schlagzeuger der Rockband CKY und älteren Bruder von Profi-Skater und Reality-TV-Persönlichkeit Bam Margera, könnte sich ein neuer Tony Hawk-Titel aktuell bereits in Entwicklung befinden.

In einem Podcast über Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 gab der Schlagzeuger an, dass die Musik der Band ebenfalls Teil des nächsten Tony Hawk-Ablegers sein wird, was darauf hindeutet, dass sich ein neuer Teil der Skater-Reihe zumindest in Planung, wenn nicht sogar bereits in Entwicklung befinden könnte.

Neben einem komplett neuen Ableger scheint auch ein Remake von Tony Hawk’s Pro Skater 3, welches eventuell in Form eines DLCs für Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 erscheinen könnte, möglich.

Betreffende Aussagen von Jess Margera sind ab Minute 39:15 zu finden: