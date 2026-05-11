Xbox Series X: Neues Design für physische Spielverpackungen entdeckt

Im Netz sind Bilder neuer Xbox-Disc-Boxarts aufgetaucht, die offenbar ein überarbeitetes Design für physische Spielehüllen zeigen.
Auf den geleakten Abbildungen sind unter anderem Titel wie Fortnite, Alien Rogue Incursion und Assassin’s Creed Black Flag Resynced zu sehen.
Auffällig ist dabei ein grauer Bereich am unteren Rand der Cover. Dieser enthält Hinweise wie „Game Disc“ sowie den Zusatz „Requires Internet“. Bei Assassin’s Creed Black Flag Resynced wird zusätzlich mehrfach darauf hingewiesen, dass für den Download von Inhalten eine Internetverbindung erforderlich ist.
Die grauen Elemente scheinen direkt an den Seitenbereich der Hüllen angebunden zu sein, in dem der jeweilige Spieltitel steht. In sozialen Netzwerken wird das Design bereits diskutiert, wobei einige Nutzer Kritik an der zusätzlichen visuellen Gestaltung äußern und die Cover als überladen beschreiben.
Auch eine Version von Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition war in den geleakten Bildern zu sehen. Im Vergleich zur bisherigen Gestaltung wirkt das neue Layout deutlich stärker mit zusätzlichen Informationsflächen versehen.
Eine offizielle Bestätigung seitens Xbox gibt es bislang nicht. Die dargestellten Änderungen basieren auf einem Leak und die neuen Cover sind bspw. auch schon auf Amazon zu finden.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Aber ehrlich gesagt ist das Design nicht neu es kam einfach nur paar Banner/Hinweise dazu und sogar eins weg ,nämlich das oben neben den Xbox logo in weißen bzw schwarzen Untergrund wo immer drin stand XboxSX oder Xbox one bzw beides, dass ist jetzt (positiv) nach rechts gerückt ohne fetten markanten Untergrund
Das USK Logo gefällt mir immer noch am besten. Das ist schön schlicht und dezent gehalten
So schlicht das et wirkt 😹 geht ja leider nit anders, gibt ja wendecover ✌🏻😅
Stimme ich dir zu, bloß es könnte ruhig die Größe vom pegi logo haben 😅
Das Layout für die Seiten würde mich interessieren 🤔 nit das se da jetze was neuet bringen 😅
Vielleicht haben sie doch eine Methode gefunden, noch mehr an Verpackung sparen. Bin echt gespannt!
Da brauche ich ein vorher nachher Video 🙈😅
Ja ich irgendwie auch 😅