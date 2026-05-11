Xbox Series X: Neues Design für physische Spielverpackungen entdeckt

Im Netz sind Bilder neuer Xbox-Disc-Boxarts aufgetaucht, die offenbar ein überarbeitetes Design für physische Spielehüllen zeigen.

Auf den geleakten Abbildungen sind unter anderem Titel wie Fortnite, Alien Rogue Incursion und Assassin’s Creed Black Flag Resynced zu sehen.

Auffällig ist dabei ein grauer Bereich am unteren Rand der Cover. Dieser enthält Hinweise wie „Game Disc“ sowie den Zusatz „Requires Internet“. Bei Assassin’s Creed Black Flag Resynced wird zusätzlich mehrfach darauf hingewiesen, dass für den Download von Inhalten eine Internetverbindung erforderlich ist.

Die grauen Elemente scheinen direkt an den Seitenbereich der Hüllen angebunden zu sein, in dem der jeweilige Spieltitel steht. In sozialen Netzwerken wird das Design bereits diskutiert, wobei einige Nutzer Kritik an der zusätzlichen visuellen Gestaltung äußern und die Cover als überladen beschreiben.

Auch eine Version von Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition war in den geleakten Bildern zu sehen. Im Vergleich zur bisherigen Gestaltung wirkt das neue Layout deutlich stärker mit zusätzlichen Informationsflächen versehen.

Eine offizielle Bestätigung seitens Xbox gibt es bislang nicht. Die dargestellten Änderungen basieren auf einem Leak und die neuen Cover sind bspw. auch schon auf Amazon zu finden.