Xbox Series X: Neues LEGO Harry Potter-Spiel angeteasert

Kann man Meldungen glauben, die durchs Netz geistern, wurde über die Instagram-Seite von Warner Bros. South Africa ein Bild hochgeladen, das Charaktere aus dem Harry-Potter-Universum zeigt – und zwar als LEGO-Minifiguren. VGC soll das entsprechende Bild vorliegen, man wolle es aus urheberrechtlichen Gründen allerdings nicht veröffentlichen.

Das Bild sei auf den 25. August 2023 datiert und enthalte neben den Harry-Potter-Charakteren im Klötzchen-Format auch das Logo von TT Games, also dem Unternehmen, das sich für die EGO-Videospiele verantwortlich zeichnet.

Bewahrheitet sich die Existenz dieses Bildes und die Arbeit an einem neuen LEGO-Spiel, könnte euch endlich ein Harry-Potter-Spiel erwarten, das nach LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga schlägt. Gerüchte dazu kursieren ja schon lange genug und interessant ist natürlich nicht nur die vermeintliche Sichtung des Bildes, das prompt wieder vom Instagram-Account gelöscht wurde. Auch das Datum lässt aufhorchen. Am 25. August 2023 findet in Köln bekanntermaßen die gamescom statt, die sich hervorragend für eine Ankündigung eines solchen Spieles eignen würde.