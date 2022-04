Xbox Series X: Neues Need for Speed erscheint nur für Xbox Series X|S und PS5 laut Gerücht

Das neue Need for Speed-Rennspiel soll nur für die aktuellen Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

Fans warten schon länger auf einen neuen Teil der Rennspielreihe Need for Speed. Weil Entwickler Criterion aber im letzten Jahr die Arbeiten daran pausieren musste, um bei der Fertigstellung von Battlefield 2042 zu helfen, verzögerte sich alles.

Für einige Fans wird die folgende Nachricht, sollte sie denn stimmen, eine Vollbremsung sein. Denn, wie Jeff Grubb von VentureBeat behauptet, erscheint das neue Need for Speed im November dieses Jahres …, und zwar nur für Next-Gen-Konsolen!

„Need for Speed kommt noch dieses Jahr… das stimmt, das Spiel sollte im November erscheinen. Wenn ihr Need for Speed-Fans seid, die eine Next-Gen-Konsole gekauft haben, dann gibt es eine Neuigkeit: Es ist nur für die Next-Gen. Sie stellen auf Next-Gen um.“

Falls zutreffend, schauen Spieler auf Xbox One und PlayStation 4 in die Röhre, während sich Besitzer einer Xbox Series X|S oder PlayStation 5 freuen. Zur PC-Version sagte Grubb nichts.

Das Gerücht widerspricht jedoch der Aussage von EA’s Lara Miele. Sie sagte im letzten Jahr, dass ein neuer Teil bis März 2023 für die aktuelle Generation von Konsolen sowie der vorherigen erscheinen wird.

Seitdem ist über ein Jahr vergangen und die Pläne könnten sich natürlich geändert haben.

Grubb sagte außerdem, dass das neue Need for Speed in Miami spielen könnte. In diesem Punkt war er sich aber nicht sicher.