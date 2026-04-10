Xbox Series X: Neues Team mit Fokus auf Fan-Feedback

Ein neu ins Leben gerufenes Xbox-Team setzt seinen vollen Fokus auf das Feedback der Fans.

Seit kurzem kommen Xbox-insider in den Genuss eines überarbeiteten Achievement-Systems, welches Spielern mehr Kontrolle über ihre Achievements gewähren soll.

Die Verbesserungen umfassen neue Animationen und Symbole beim Freischalten eines Achievements, Die Möglichkeit Spiele aus der Achievement-Liste auszublenden sowie die Hervorhebung von zu 100 Prozent abgeschlossenen Spielen.

Möglich gemacht hat diese Änderungen ein neu gebildetes Team, dessen Fokus auf dem Feedback der Fans liegt, erklärt Xbox-Chefin Asha Sharma, und stellt gleichzeitig weitere Achievement-Verbesserungen in Aussicht:

„Wir haben ein spezielles Team ins Leben gerufen, das sich auf das Feedback der Fans konzentriert. Hier sind einige Updates zu den Erfolgen, die heute veröffentlicht werden – weitere folgen in Kürze.“