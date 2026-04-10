Xbox Series X: Neues Team mit Fokus auf Fan-Feedback

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Ein neu ins Leben gerufenes Xbox-Team setzt seinen vollen Fokus auf das Feedback der Fans.

Seit kurzem kommen Xbox-insider in den Genuss eines überarbeiteten Achievement-Systems, welches Spielern mehr Kontrolle über ihre Achievements gewähren soll.

Die Verbesserungen umfassen neue Animationen und Symbole beim Freischalten eines Achievements, Die Möglichkeit Spiele aus der Achievement-Liste auszublenden sowie die Hervorhebung von zu 100 Prozent abgeschlossenen Spielen.

Möglich gemacht hat diese Änderungen ein neu gebildetes Team, dessen Fokus auf dem Feedback der Fans liegt, erklärt Xbox-Chefin Asha Sharma, und stellt gleichzeitig weitere Achievement-Verbesserungen in Aussicht:

„Wir haben ein spezielles Team ins Leben gerufen, das sich auf das Feedback der Fans konzentriert. Hier sind einige Updates zu den Erfolgen, die heute veröffentlicht werden – weitere folgen in Kürze.“

Quelle
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80 Kommentare Added

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  1. Mech77 100255 XP Profi User | 10.04.2026 - 12:44 Uhr

    Bis jetzt gefällt mir sehr gut, was Asha Sharma umsetzt!

    Dass das den PS-Jüngern nicht gefällt, ist ja klar, weil Sony nichts in der Richtung macht, was der zahlenden Kundschaft entgegen kommt.

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  3. EndlessTech 5160 XP Beginner Level 3 | 10.04.2026 - 12:56 Uhr

    Asha macht einen guten Eindruck. Änderungen an den Achievements waren nötig. Jetzt muss man noch was vergleichbares (oder besseres) als Platinum finden. Das Trophy System von PS macht das gut, gerade halt mit der Platinum Trophäe

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  4. AnCaptain4u 260295 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.04.2026 - 13:13 Uhr

    Bin gespannt was da noch kommen wird.
    Die Verbesserungen der Achievements ist mMn ganz nett aber geht mir persönlich nicht weit genug.

    Generell muss man mit Blick auf Project Helix auch eine Punktlandung abliefern. Und da ist es nur logisch, dass wir in letzter Zeit etliche Verbesserungen der Xbox Plattform erhalten, auch was Windows angeht.

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  5. Thagor90 19060 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.04.2026 - 14:54 Uhr

    Soll ja nicht das Schlechteste sein, dieses auf Spielerfeedback hören.

    Weiter so!

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