Xbox Series X: Neues Team mit Fokus auf Fan-Feedback

Seit kurzem kommen Xbox-insider in den Genuss eines überarbeiteten Achievement-Systems, welches Spielern mehr Kontrolle über ihre Achievements gewähren soll.
Die Verbesserungen umfassen neue Animationen und Symbole beim Freischalten eines Achievements, Die Möglichkeit Spiele aus der Achievement-Liste auszublenden sowie die Hervorhebung von zu 100 Prozent abgeschlossenen Spielen.
Möglich gemacht hat diese Änderungen ein neu gebildetes Team, dessen Fokus auf dem Feedback der Fans liegt, erklärt Xbox-Chefin Asha Sharma, und stellt gleichzeitig weitere Achievement-Verbesserungen in Aussicht:
„Wir haben ein spezielles Team ins Leben gerufen, das sich auf das Feedback der Fans konzentriert. Hier sind einige Updates zu den Erfolgen, die heute veröffentlicht werden – weitere folgen in Kürze.“
80 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bis jetzt gefällt mir sehr gut, was Asha Sharma umsetzt!
Dass das den PS-Jüngern nicht gefällt, ist ja klar, weil Sony nichts in der Richtung macht, was der zahlenden Kundschaft entgegen kommt.
Top 👍🏼
Asha macht einen guten Eindruck. Änderungen an den Achievements waren nötig. Jetzt muss man noch was vergleichbares (oder besseres) als Platinum finden. Das Trophy System von PS macht das gut, gerade halt mit der Platinum Trophäe
Bin gespannt was da noch kommen wird.
Die Verbesserungen der Achievements ist mMn ganz nett aber geht mir persönlich nicht weit genug.
Generell muss man mit Blick auf Project Helix auch eine Punktlandung abliefern. Und da ist es nur logisch, dass wir in letzter Zeit etliche Verbesserungen der Xbox Plattform erhalten, auch was Windows angeht.
Soll ja nicht das Schlechteste sein, dieses auf Spielerfeedback hören.
Weiter so!