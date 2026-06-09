Xbox Series X: Neues Xbox-Exklusivitätsprogramm gestartet

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Laut Xbox CSO Matthew Ball sind Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution nur der Auftakt für ein neues Xbox-Exklusivitätsprogramm.

Im Verlauf der vergangenen Jahre gab Xbox die Konsolenexklusivität immer mehr auf und veröffentlichte selbst First-Party-Produktionen auch für konkurrierende Plattformen wie Sonys PlayStation 5.

Schon kurz nach dem Führungswechsel zu Asha Sharma war klar, dass man bei Xbox nun alle bisherigen Strategien auf den Prüfstein stellen würde – darunter auch eine mögliche Rückkehr zur Konsolenexklusivität.

Beim vergangenen Xbox Showcase wurden dann Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution explizit als Xbox-exklusiv vorgestellt. Ein erster Schritt für den Auftakt eines neuen Exklusivitätsprogramm, wie Xbox CSO Matthew Ball erklärt:

„[Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution] sind der Auftakt eines Programms. Die Spieler können sich auf eine verlässliche Pipeline freuen, die ihre Investition in die Xbox-Plattform rechtfertigt, sie auch in Zukunft als Xbox-Spieler bindet, und jeder in dieser Branche weiß, dass Exklusivtitel für das Wachstum und das Markenimage der Plattform wichtig sind.“

Quelle
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129 Kommentare Added

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  1. Mech77 125755 XP Man-at-Arms Gold | 09.06.2026 - 12:02 Uhr

    Jetzt gibts wieder 35 Millionen CEO’s, die es besser wissen als MS, Asha Sharma usw. 🤣

    Jetzt fängt MS doch wieder mit Exclusives an – was alle wollten. Dass sie noch auf Multiplattform-Einnahmen angewiesen sind und das Geld auch erst mal wieder verdienen müssen, welches in diese investiert wurde, wird dabei vergessen/ignoriert oder der Blick reicht nicht so weit?

    Mal chillen und abwarten und locker bleiben 😉

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  2. Mastermind1812 3625 XP Beginner Level 2 | 09.06.2026 - 13:16 Uhr

    Richtige Entscheidung. Man wollte sich u.a. Sony gegenüber fair verhalten und hat bis auf Helldivers nichts zurückbekommen. Exclusives binden Leute an deine Plattform, das ist notwendig, sonst wandern immer mehr zur PS, gerade wenn die neue Konsolengeneration noch teurer wird.

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  3. Blight 44540 XP Hooligan Schubser | 09.06.2026 - 14:39 Uhr

    Irgendwie nicht der Rede wert. Aber wurde ja seitens MS klargestellt. Ganz ausschließen würde ich eine Playstation-Version aber nie. Nur wird die, wenn überhaupt, in ganz ferner (!) Zukunft mal erscheinen.

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  5. de Maja 351365 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.06.2026 - 15:57 Uhr

    Na hoffentlich kommen noch mehr, am besten das nächste Elderscrolls und Fallout, das nächste Indiana Jones und Wolfenstein, das würde schon ordentlich in der Wunde pieken.

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    • oldGamer 206460 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.06.2026 - 16:56 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Wäre ich dagegen.
      Bei neuen oder vorher Exklusiven IPs vollkommen ok, aber bekannte Multi-IPs anderen in geweisse Weise „wegzunehmen“ empfinde ich verdammt asozial und unfair.
      Siehe den 2. teil vom Tomb Raider Reboot. 1 Jahr XBOX Exklusiv war n verdammt mieser Zug von MS meiner Meinung nach. Wäre es der 1. Teil gewesen ok, aber der 2. war einfach nur asi 🙁 Klar, es ist trotzdem für die PS gekommen, aber für die Fans war das eher ein Schlag ins Gesicht was die einfach nicht verdient haben, egal welchem Lager sie angehören.

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      • de Maja 351365 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.06.2026 - 17:19 Uhr
        Antwort auf oldGamer

        Hust Spiderman zB, war davor immer Multi, mal ab vom ganzen Lizenzrecht.
        Oder Street Fighter und einige mehr.
        Klar war das mit Tomb raider ne dumme Nummer aber unter anderen Vorraussetzungen, MS musste sich immer noch weiter etablieren und kam so schon nicht gegen Playstation an.
        MS hat das dann sein lassen aber Sony hat immer weiter solche Nummern abgezogen, ganz groß auch das Starfield Ding, Sony wollte das Zeitexklusiv ähnlich wie schon bei Deathloop und MS sah sich gezwungen dagegen vorzugehen was halt die Übernahme von Bethesda nach sich zog.
        Das mit Tomb Raider ist ja komischerweise das erste was die Extrem Sony Fanboys anbringen um rumzuopfern , nur machts ihren Verein nicht besser als MS.
        Und das sind nunmal jetzt Inhouse Studios und MS kann mit den Games machen was sie wollen, außer natürlich CoD, das ist ja vertraglich geregelt 😅.
        Ich glaube auch nicht das sie alle der Games Exklusiv machen, damit würde zuviel Geld flöten gehen und die Xbox wird sich auch nicht auf einmal so verkaufen wie zu 360 Zeiten, da ein komplett anderes Standing in den Köpfen als Playstation bzw bei vielen gar nicht bekannt 😆

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        • oldGamer 206460 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.06.2026 - 22:49 Uhr
          Antwort auf de Maja

          Ich hab nicht gesagt das Sony besser wäre 🙂
          Nur wenn der eine das Falsche macht, muss der andere nicht unbedingt das nachziehen 🙁

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  6. Ralle89 171465 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 09.06.2026 - 18:13 Uhr

    Da bin ich doch mal gespannt was so in das Programm aufgenommen wird

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