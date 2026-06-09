Xbox Series X: Neues Xbox-Exklusivitätsprogramm gestartet

Laut Xbox CSO Matthew Ball sind Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution nur der Auftakt für ein neues Xbox-Exklusivitätsprogramm.

Im Verlauf der vergangenen Jahre gab Xbox die Konsolenexklusivität immer mehr auf und veröffentlichte selbst First-Party-Produktionen auch für konkurrierende Plattformen wie Sonys PlayStation 5.

Schon kurz nach dem Führungswechsel zu Asha Sharma war klar, dass man bei Xbox nun alle bisherigen Strategien auf den Prüfstein stellen würde – darunter auch eine mögliche Rückkehr zur Konsolenexklusivität.

Beim vergangenen Xbox Showcase wurden dann Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution explizit als Xbox-exklusiv vorgestellt. Ein erster Schritt für den Auftakt eines neuen Exklusivitätsprogramm, wie Xbox CSO Matthew Ball erklärt:

„[Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution] sind der Auftakt eines Programms. Die Spieler können sich auf eine verlässliche Pipeline freuen, die ihre Investition in die Xbox-Plattform rechtfertigt, sie auch in Zukunft als Xbox-Spieler bindet, und jeder in dieser Branche weiß, dass Exklusivtitel für das Wachstum und das Markenimage der Plattform wichtig sind.“