Xbox Series X: Neues Xbox Logo als frische Boot-Animation enthüllt

Das neue Xbox-Logo wird als frische Boot-Animation auf Xbox Series X|S integriert, wie Asha Sharma in einem neuen Video erstmals zeigt und damit einen konkreten Vorgeschmack auf den Systemstart der Konsole liefert.

Im gezeigten Material steht das überarbeitete Xbox-Branding im Mittelpunkt, das beim Einschalten der Konsole künftig als visuelle Startsequenz dient. Die Animation setzt dabei klar auf ein modernes, reduziertes Design, das den Markenauftritt der Xbox-Familie weiter vereinheitlichen soll.

Für Xbox Series X und Xbox Series S bedeutet die Anpassung eine sichtbare Veränderung bereits vor dem eigentlichen Dashboard. Gerade die Boot-Phase erhält damit eine neue Identität, die sich stärker an aktuellen Microsoft-Designlinien orientiert.

Asha Sharma präsentiert die Sequenz im Video als kurzen Vorgeschmack, der die neue Darstellung des Logos in Bewegung zeigt und damit erstmals konkret im Einsatz sichtbar macht. Das Update erscheint nächste Woche Mittwoch!

New boot up coming next Wednesday. Sound on! pic.twitter.com/9HHrZHwjpH — Asha (@asha_shar) May 6, 2026