Xbox Series X: Nex über Hogwarts, Redfall und Star Wars

Xbox Game Pass: Ravenlok

Ein schöner Indie-Titel, der beim Durchstreifen der Umgebung an Alice im Wunderland erinnert, oder? Nex hat heute wieder einen Spieltipp für euch und erwähnt, warum es sich gelohnt hat zu warten. Denn die neuen Updates machen das Spiel sogar noch schöner. Natürlich warten hier wieder einige Rätsel auf euch. Dieses Game findet ihr im Xbox Game Pass.

Nex’ Eindruck nach 20 Std. Hogwarts Legacy

Viele Nebenmissionen und noch mehr Sammelgegenstände auf einer riesigen Map! In diesem Short berichtet Nex von ihren Erfahrungen in Hogwarts Legacy. Nach dem ersten großen Boss war sie tatsächlich überrascht, dass das Spiel doch nicht so einfach ist, wie sie zu Anfang dachte. Habt ihr auch so schwergetan wie sie? Habt ihr das Game bereits beendet oder seid ihr wie sie noch mittendrin?

Xbox Game Pass: Ersteindruck in Redfall von Nex

Heute erzählt euch Nex ihre Meinung zu Redfall und was sie persönlich daran richtig mies findet. Nex flitzt zurzeit als Vampirjäger durch Redfall und möchte an dieser Stelle gleich mal ihren Unmut mitteilen. An sich kein schlechter Zeitvertreib laut ihrer Meinung, denn es sorgt allemal für stumpfen Spaß. Jedoch gibt es für sie auch hier wieder einiges zu schimpfen. Abgesehen von den Bugs, wie gefällt euch Redfall?

Star Wars Jedi: Survivor – Nexis Ersteindruck

Nach einigen Stunden Spielzeit berichtet euch Nex über ihren Start in eine weit, weit entfernte Galaxis. Wer wie Nex an Gedächtnisschwund leidet, hat hier gute Karten. Das Spiel zeigt euch in einem schönen Rückblick, was in Teil eins geschah. Langweilig wird es bei den Kämpfen mit den Bossen auf keinen Fall. Seid ihr derselben Meinung wie Nex? Wie gefällt euch das neue Star Wars-Spiel?

Black The Fall – Inspiriert von den Ereignissen der realen Welt.

In diesem Sidescroller wird mit Rätseln und viel Geschick versucht, den kommunistischen Staat zu stürzen. Jedoch beichtet Nex, dass sie miserabel darin ist, ihre Reflexe im Griff zu haben. Wie sieht es bei euch? Wie oft seid ihr in „Black the Fall“ gestorben?