Xbox Series X: Niemand braucht Xbox – Phantom Blade Zero-Entwickler

Der Entwickler von Phantom Blade Zero hat mitgeteilt: „Niemand braucht Xbox.“

In einem Interview frisch von der ChinaJoy 2024 hat der Entwickler von Phantom Blade mitgeteilt, dass niemand die Xbox braucht und das deswegen das Spiel nicht für die Plattform erscheint.

Es gäbe keinen exklusiven Deal oder sonst was, und die Xbox braucht niemand, hieß das vernichtende Urteil.

Als ein S-GAME-Entwickler auf der ChinaJoy 2024 zur Plattformverteilung von Phantom Blade Zero befragt wurde, war seine Antwort:

„Niemand braucht diese Plattform!“

UPDATE: Der anonyme Entwickler sprach über Xbox und gab Berichten zufolge an, dass die Konsolenplattform in Asien nicht beliebt sei. Somit ist die Xbox offenbar in den Augen der Phantom Blade-Entwickler überflüssig.