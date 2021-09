Xbox Series X: Nvidia GeForce Now Leak deckt zahlreiche unangekündigte Spiele auf

Autor:, in / Xbox Series X

Ein Nvidia GeForce Now Datenleck hat möglicherweise zahlreiche unangekündigte Spiele aufgedeckt. Mit dabei Gears 6 und vieles mehr.

Bereits heute Morgen haben wir bereits über die Grand Theft Auto Remaster Trilogy und die zahlreichen PS5-Spiele für den PC berichtet. Doch der Nvidia GeForce Now Leak ist größer als gedacht und listet zahlreiche bisher unangekündigte Spiele.

Einige der genannten Spiele werden als Codenamen geführt, wobei es hier zu beachten gilt, dass es sich durchaus um bereits eingestellt Projekte oder Platzhaltertitel handeln könnte. Genießt die folgenden Informationen deswegen mit absoluter Vorsicht.

Ighor July hat die komplette Datenbank von Nvidia GeForce Now durchforstet und dabei eine Liste an Spielen veröffentlicht, die für den Streaming-Dienst erscheinen werden.

Mit dabei sind unter anderem folgende Spiele: Gears 6, Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy IX Remake, Final Fantasy XVI, John Wick – The Impossible Task, God of War, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, Demon’s Souls Remake, Returnal, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank, Grand Theft Auto Trilogy, Forza Motorsport 8, HALO RECRUIT, Hellblade remaster R&D, Project Typhoon, Hitman Pro und viele mehr.

Auch dabei ein „Unannounced Dungeon Tactics Game“ von Square Enix und „Hangar 13 unannounced“ von 2K.