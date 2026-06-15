Xbox Series X: Online-Dienste für GRID Legends und TopSpin 2K25 werden abgeschaltet

Für GRID Legends und TopSpin 2K25 gibt es neue Informationen zur Verfügbarkeit ihrer Online-Dienste. Sowohl Electronic Arts als auch 2K Games haben ihre offiziellen Service-Seiten aktualisiert und dabei wichtige Änderungen bekannt gegeben.

Bei GRID Legends hat Electronic Arts bestätigt, dass die Online-Funktionen auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 am 11. September 2026 eingestellt werden. Nach diesem Termin werden die Online-Dienste des Rennspiels nicht mehr verfügbar sein.

Von der Ankündigung ausgenommen sind derzeit die PC-Versionen über Steam und Meta sowie die Nintendo-Switch-2-Version. Erst Anfang des Jahres erschien dort eine Deluxe Edition des Spiels.

Auch für TopSpin 2K25 gibt es eine Änderung, allerdings in die entgegengesetzte Richtung. 2K Games hat den ursprünglich angekündigten Termin für die Einstellung der Online-Dienste um ein Jahr verschoben. Statt Ende 2026 sollen die Online-Funktionen nun bis zum 31. Dezember 2027 verfügbar bleiben.

Nach diesem Zeitpunkt werden laut 2K lediglich die Offline-Inhalte weiter nutzbar sein. Dazu gehören die Modi TopSpin Academy und Exhibition.