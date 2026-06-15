Xbox Series X: Online-Dienste für GRID Legends und TopSpin 2K25 werden abgeschaltet

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Electronic Arts beendet Online-Dienste von Grid Legends und TopSpin 2K25.

Für GRID Legends und TopSpin 2K25 gibt es neue Informationen zur Verfügbarkeit ihrer Online-Dienste. Sowohl Electronic Arts als auch 2K Games haben ihre offiziellen Service-Seiten aktualisiert und dabei wichtige Änderungen bekannt gegeben.

Bei GRID Legends hat Electronic Arts bestätigt, dass die Online-Funktionen auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 am 11. September 2026 eingestellt werden. Nach diesem Termin werden die Online-Dienste des Rennspiels nicht mehr verfügbar sein.

Von der Ankündigung ausgenommen sind derzeit die PC-Versionen über Steam und Meta sowie die Nintendo-Switch-2-Version. Erst Anfang des Jahres erschien dort eine Deluxe Edition des Spiels.

Auch für TopSpin 2K25 gibt es eine Änderung, allerdings in die entgegengesetzte Richtung. 2K Games hat den ursprünglich angekündigten Termin für die Einstellung der Online-Dienste um ein Jahr verschoben. Statt Ende 2026 sollen die Online-Funktionen nun bis zum 31. Dezember 2027 verfügbar bleiben.

Nach diesem Zeitpunkt werden laut 2K lediglich die Offline-Inhalte weiter nutzbar sein. Dazu gehören die Modi TopSpin Academy und Exhibition.

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20 Kommentare Added

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  1. Katanameister 467950 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 15.06.2026 - 19:37 Uhr

    Beides Spiele, die ich sowieso nicht spielen würde, dennoch hat sowas immer einen bitteren Beigeschmack.

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  2. Ralle89 174955 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 15.06.2026 - 19:42 Uhr

    Finde das furtchbar das solche Dienste abgeschaltet werden auch wenn ich davon auch nichts persönlich spiele

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  3. Robilein 1289960 XP Xboxdynasty Legend Platin | 15.06.2026 - 19:48 Uhr

    Ich habe GRID Legends komplettiert. Großartiges Spiel. Mich betrifft es nicht. Also alles gut🙂

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    • Kenty 264390 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.06.2026 - 20:09 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Habe mal kurz bei True Achievements geschaut: Die vermuten da, dass Grid Legends Erfolge zumindest nicht von der Serverschließung betroffen sind. Ich habe das Spiel auch mal eine Weile gespielt, aber noch lange nicht komplettiert.

      0
  4. kleineAmeise 176280 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 15.06.2026 - 19:53 Uhr

    Bei Top Spin war ich echt kurz davor. Dann habe ich zum Glück gesehen dass die Karriere (Einzelspieler wohlgemerkt) Internetverbindung braucht.
    Wie dumm kann man sein!?! 🤦🤦🤦
    Habe mir dann ein anderes Tennisspiel geholt.

    1
    • khrim 13990 XP Leetspeak | 15.06.2026 - 20:09 Uhr
      Antwort auf kleineAmeise

      Nicht nur das, du benötigst um überhaupt starten zu können ein 2K Konto. Wollte es mal testen weil es in PS Plus war/ist aber nachdem ich mich mit einem 2K Konto anmelden musste hab ich es ausgemacht und gelöscht.

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  7. Kenty 264390 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.06.2026 - 20:12 Uhr

    Spieler: Stop killing games!
    EA: Kills even more games

    Achja, was soll man dazu noch sagen 😒

    2
    • Devilsgift 144245 XP Master-at-Arms Silber | 15.06.2026 - 20:23 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Und genau deswegen ist es richtig das es diese Initiative gibt. EA hätte ja bei z.B. Anthem auch einfach nen Offline Patch bringen können.
      Auch für Singleplayer Games ne Online Verbindung sollte später durch nen Patch entfernt werden.

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    • AnCaptain4u 275845 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.06.2026 - 21:22 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Bei EA muss man aber fairerweise sagen, dass die Server erstens länger online bleiben und zweitens viele Spiele weiterhin genug offline Modis haben – im Vergleich zu 2K
      Trotzdem kacke.

      Bei GRID dürften zusätzlich noch die Auto-Lizenzen ein Spiel spielen.

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      • Kenty 264390 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.06.2026 - 21:29 Uhr
        Antwort auf AnCaptain4u

        Aber EA ist doch der böse Molloch, der soviele kleine Spielefirmen aufgekauft und zerstört hat. Zumindest habe ich das so in Erinnerung.

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    • Ash2X 345620 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.06.2026 - 23:07 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Es ist 2K die gerade ein relativ neues Spiel anschalten… War allerdings auch nicht gut… Kurz angespielt und fühlte sich komplett merkwürdig an.

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  8. kugelrund 4700 XP Beginner Level 2 | 15.06.2026 - 20:49 Uhr

    Wundert mich dass das erst jetzt kommt, hab schon vor 10 Jahren drauf gewartet das die Bandenwerbung bei Fußballspielen aktuelle Werbung hat.

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  9. d4wGkw0n 58640 XP Nachwuchsadmin 8+ | 15.06.2026 - 22:24 Uhr

    Sooo alt sind die Spiele noch garnicht und schon gehen die Lichter aus…

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  10. MaDDoG1207 18480 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 15.06.2026 - 22:56 Uhr

    Jo, aber für Top Spin 2K25 ist es ja eine positive Änderung, nämlich eine Verschiebung um ein Jahr nach hinten. 2K wird wahrscheinlich einen Nachfolger ankündigen, ist sich aber noch nicht ganz sicher für wann. Dann wirds vom Vorgänger eben abgeschaltet, ähnlich wie bei NBA. Und EA macht halt EA Sachen.

    Man muss solche Sport-Spiele, die 1-2 jährlich erscheinen am besten Retail kaufen, sonst ist man nie sicher. Ein älteres Madden, NHL, F1 usw. im Store zu bekommen ist nicht.

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