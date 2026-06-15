Xbox Series X: Online-Dienste für GRID Legends und TopSpin 2K25 werden abgeschaltet

Für GRID Legends und TopSpin 2K25 gibt es neue Informationen zur Verfügbarkeit ihrer Online-Dienste. Sowohl Electronic Arts als auch 2K Games haben ihre offiziellen Service-Seiten aktualisiert und dabei wichtige Änderungen bekannt gegeben.
Bei GRID Legends hat Electronic Arts bestätigt, dass die Online-Funktionen auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 am 11. September 2026 eingestellt werden. Nach diesem Termin werden die Online-Dienste des Rennspiels nicht mehr verfügbar sein.
Von der Ankündigung ausgenommen sind derzeit die PC-Versionen über Steam und Meta sowie die Nintendo-Switch-2-Version. Erst Anfang des Jahres erschien dort eine Deluxe Edition des Spiels.
Auch für TopSpin 2K25 gibt es eine Änderung, allerdings in die entgegengesetzte Richtung. 2K Games hat den ursprünglich angekündigten Termin für die Einstellung der Online-Dienste um ein Jahr verschoben. Statt Ende 2026 sollen die Online-Funktionen nun bis zum 31. Dezember 2027 verfügbar bleiben.
Nach diesem Zeitpunkt werden laut 2K lediglich die Offline-Inhalte weiter nutzbar sein. Dazu gehören die Modi TopSpin Academy und Exhibition.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Beides Spiele, die ich sowieso nicht spielen würde, dennoch hat sowas immer einen bitteren Beigeschmack.
Finde das furtchbar das solche Dienste abgeschaltet werden auch wenn ich davon auch nichts persönlich spiele
Ich habe GRID Legends komplettiert. Großartiges Spiel. Mich betrifft es nicht. Also alles gut🙂
Habe mal kurz bei True Achievements geschaut: Die vermuten da, dass Grid Legends Erfolge zumindest nicht von der Serverschließung betroffen sind. Ich habe das Spiel auch mal eine Weile gespielt, aber noch lange nicht komplettiert.
gibt es keine Online Erfolge? Muss mich da nämlich demnächst auch reinhängen
Anscheinend nicht.
Ach das waren dann die anderen GRID Teile mit den Online Achievements, stimmt.
Bei Top Spin war ich echt kurz davor. Dann habe ich zum Glück gesehen dass die Karriere (Einzelspieler wohlgemerkt) Internetverbindung braucht.
Wie dumm kann man sein!?! 🤦🤦🤦
Habe mir dann ein anderes Tennisspiel geholt.
Nicht nur das, du benötigst um überhaupt starten zu können ein 2K Konto. Wollte es mal testen weil es in PS Plus war/ist aber nachdem ich mich mit einem 2K Konto anmelden musste hab ich es ausgemacht und gelöscht.
Wie immer 2k . Die Spiele kaufe ich seither auch nicht mehr.
Danke für die Info.
Spieler: Stop killing games!
EA: Kills even more games
Achja, was soll man dazu noch sagen 😒
Und genau deswegen ist es richtig das es diese Initiative gibt. EA hätte ja bei z.B. Anthem auch einfach nen Offline Patch bringen können.
Auch für Singleplayer Games ne Online Verbindung sollte später durch nen Patch entfernt werden.
Jupp. Finde die Initiative auch immer besser.
Bei EA muss man aber fairerweise sagen, dass die Server erstens länger online bleiben und zweitens viele Spiele weiterhin genug offline Modis haben – im Vergleich zu 2K
Trotzdem kacke.
Bei GRID dürften zusätzlich noch die Auto-Lizenzen ein Spiel spielen.
Aber EA ist doch der böse Molloch, der soviele kleine Spielefirmen aufgekauft und zerstört hat. Zumindest habe ich das so in Erinnerung.
Es ist 2K die gerade ein relativ neues Spiel anschalten… War allerdings auch nicht gut… Kurz angespielt und fühlte sich komplett merkwürdig an.
Wundert mich dass das erst jetzt kommt, hab schon vor 10 Jahren drauf gewartet das die Bandenwerbung bei Fußballspielen aktuelle Werbung hat.
Sooo alt sind die Spiele noch garnicht und schon gehen die Lichter aus…
Jo, aber für Top Spin 2K25 ist es ja eine positive Änderung, nämlich eine Verschiebung um ein Jahr nach hinten. 2K wird wahrscheinlich einen Nachfolger ankündigen, ist sich aber noch nicht ganz sicher für wann. Dann wirds vom Vorgänger eben abgeschaltet, ähnlich wie bei NBA. Und EA macht halt EA Sachen.
Man muss solche Sport-Spiele, die 1-2 jährlich erscheinen am besten Retail kaufen, sonst ist man nie sicher. Ein älteres Madden, NHL, F1 usw. im Store zu bekommen ist nicht.