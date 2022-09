Xbox Series X: Original Xbox-Spiele aus Japan für Xbox in Zukunft

Auf der Tokyo Game Show 2022 haben Sarah Bond und Phil Spencer von Microsoft bekräftigt, dass in Zukunft viele weitere japanische Originalspiele für die Xbox-Konsolen erscheinen werden.

Sarah Bond sagte in einem IGN Japan-Livestream auf der Tokyo Game Show 2022, dass bereits über 150 japanische Originalspiele für die Xbox Series X/S ausgeliefert wurden und dass es „noch viel mehr“ gibt, die in der Zukunft für Xbox erscheinen werden.

Sarah Bong wurde auch gefragt, ob Xbox-Besitzer in Zukunft mit original japanischen Xbox-Titeln rechnen können, ähnlich wie Blue Dragon und Lost Odyssey für die Xbox 360.

„Auf jeden Fall“, antwortete Bond. „Eines der Dinge, über die ich mich sehr freue, ist, dass wir derzeit über 250 Entwickler in Japan haben, die Spiele für Xbox entwickeln. 150 wurden bereits ausgeliefert, 100 davon sind im Game Pass und wir haben [kürzlich] 15 Titel angekündigt, die in Asien und 13 in Japan entwickelt wurden.

„Es ist so viel passiert, aber es gibt noch mehr, was in der Zukunft kommen wird, und ich kann es kaum erwarten, es euch allen zu zeigen, sobald es herauskommt.“