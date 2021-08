Xbox Series X: Partnerschaft mit englischem Fußballverband verkündet

Xbox und der englische Fußballverband (FA) haben eine neue globale Partnerschaft bekannt gegeben. Xbox ist somit ab sofort offizieller Partner der englischen Nationalmannschaften Lionesses (Fußballnationalmannschaft der Frauen), der Three Lions (Fußballnationalmannschaft der Männer), der eLions (eSport-Team) sowie des Wembley-Stadions und dem St George’s Park.

Beide Partner verfolgen Inklusivität als treibendes Prinzip und sind bestrebt, Barrieren zu beseitigen und Menschen unabhängig von Geschlecht, Sexualität, ethnischer Zugehörigkeit, Fähigkeiten, Glauben oder Alter durch Spiele zu verbinden. Diese gemeinsame Vision, alle Spieler willkommen zu heißen, kommt in der Botschaft der neu angekündigten Partnerschaft unter folgendem Slogan zum Ausdruck: „When Everybody Plays, We All Win.“