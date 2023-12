Xbox Series X: Persönlicher Jahresrückblick abrufbar

Wie viele Stunden habt ihr in diesem Jahr damit verbracht, Quests zu meistern, in Multiplayer-Schlachten zu glänzen und euch als Gaming-Legende zu etablieren? Mit eurem ganz persönlichen Xbox-Jahresrückblick erhaltet ihr spannende Einblicke in euer Gaming-Jahr 2023 und lasst eure Highlights Revue passieren.

Entdeckt Trends und Einblicke

Tauche tief in eure individuelle Gaming-Historie ein und erhaltet faszinierende Einblicke durch maßgeschneiderte Daten. Erfahrt mehr über eure Gesamtspielzeit, die Anzahl eurer freigeschalteten Erfolge, eurer bevorzugten Genres, den stärksten Spielmonat und vieles mehr! Findet heraus, welche drei Spiele ihr am häufigsten gespielt habt und wie gut ihr darin abgeschnitten habt.

So gelangt ihr zu eurem Xbox-Jahresrückblick

Euer Xbox-Jahresrückblick für 2023 ist mehr als nur eine Zusammenfassung. Ihr feiert eure Gaming-Reise als Hommage an die digitalen Abenteuer, die dieses Jahr so besonders gemacht haben. Bereitet euch vor, meldet euch an und lasst die Spiele sowie die unvergesslichen Erinnerungen erneut aufleben.

Besucht www.Xbox.com/YearinReview, meldet euch an und startet das Abenteuer. Der Xbox-Jahresrückblick wird bis zum 31. Januar 2024 abrufbar sein.

Möchtet ihr einige der Lieblingsmomente von Xbox aus dem Jahr 2023 sehen? Schaut euch hier die Zusammenfassung an oder den eingebundenen Clip.

Crunching the numbers on the incredible year in gaming that was 2023

Find out your numbers with your #XboxYearInReview: https://t.co/87MeTyYVCG pic.twitter.com/QeZ4HmBPLJ

— Xbox (@Xbox) December 12, 2023