Xbox Series X: Phantom Blade Zero für Xbox nicht ausgeschlossen

Am Wochenende hatten wir über die Aussage eines Entwicklers von S-Game auf der ChinaJoy 2024 berichtet.

Ein nicht namentlich genannter Entwickler sagte knallhart, man schließt eine Xbox-Version von Phantom Blade Zero mit der Begründung aus, weil niemand die Xbox als Plattform braucht.

Jetzt meldet sich das Entwicklerstudio des RPGs zu Wort und stellt klar, dass diese Aussagen nicht die Werte von S-Game widerspiegeln. Ihr Spiel sollte für jede Plattform zugänglich sein.

Hier das vollständige Statement:

„Kürzlich haben wir festgestellt, dass einige Medien behauptet haben, einen ungenannten Entwickler von S-GAME bei Chinajoy interviewt zu haben, der einige Aussagen zu den Veröffentlichungsplattformen und der Strategie für Phantom Blade Zero gemacht zu haben scheint.“

„Wir möchten klarstellen, dass diese angeblichen Aussagen nicht die Werte oder die Kultur von S-GAME repräsentieren, da wir daran glauben, unser Spiel für jeden zugänglich zu machen und keine Plattformen für Phantom Blade Zero ausgeschlossen haben. Wir arbeiten sowohl an der Entwicklungs- als auch an der Veröffentlichungsfront hart daran, sicherzustellen, dass so viele Spieler wie möglich unser Spiel bei der Veröffentlichung und in Zukunft genießen können.“

„Unser Team freut sich darauf, bald weitere Entwicklungs-Updates bekannt zu geben, und wir freuen uns darauf, unsere Weltpremieren-Demo diesen Monat auf der Gamescom vorzustellen!“