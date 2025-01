Xbox Series X: Phil Spencer: Mehr und mehr Spiele für weitere Plattformen

Microsoft hat bereits in der Vergangenheit verkündet, dass man sich breiter aufstellen wird und so auch mehr Spiele für weitere Plattformen veröffentlichen wird.

In einem Interview sagte Phil Spencer, dass man die Arbeit liebe, die man mit Nintendo und Steam verrichtet.

Den Ausschnitt gibt es hier zu sehen:

Xbox chief Phil Spencer: "It does mean more of our games shipping on more platforms, not just PlayStation. We love the work we do with Nintendo, we love what we do with Valve on Steam. Our games will show up in more and more places." https://t.co/CK6tVtOYf5 pic.twitter.com/zWebr2IGyb

— Tom Warren (@tomwarren) January 25, 2025