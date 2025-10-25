Xbox Series X: Phil Spencer: Microsoft nutzt KI für Sicherheit & Betrieb – nicht verpflichtend für Spielstudios

Microsoft Gaming CEO Phil Spencer hat klargestellt, dass der Einsatz von KI im Gaming-Bereich des Unternehmens derzeit ausschließlich operativen Zwecken dient – insbesondere dem Schutz und der Sicherheit der Xbox-Netzwerke.
Kreative Entscheidungen, wie etwa die Nutzung von KI für Storywriting, Design oder Asset-Erstellung, bleiben den einzelnen Studios selbst überlassen.
Spencer äußerte sich beim Big Ideas, Small Games: Creativity Beyond the Blockbuster-Panel im Rahmen des Paley International Council Summit gemeinsam mit Double Fine-Chef Tim Schafer. Laut Spencer kommt KI bei Microsoft vor allem in den Sicherheits- und Moderationssystemen von Xbox Live zum Einsatz. Angesichts der riesigen Nutzerzahlen seien rein menschliche Moderationsteams nicht mehr ausreichend, um Text- und Sprachchats effektiv zu überwachen und Kinderkonten zu schützen.
„Unsere Anwendungen von KI konzentrieren sich heute hauptsächlich auf den Schutz unserer Netzwerke“, erklärte Spencer. „Das mag nicht die glamouröseste Nutzung von KI sein, aber es ist eine, an die ich fundamental glaube.“
Auf die Frage nach dem kreativen Einsatz von KI betonte Spencer, dass es keine zentralen Vorgaben gebe. Studios könnten selbst entscheiden, ob und wie sie KI in ihre Produktionsprozesse integrieren möchten. Top-down-Anweisungen, bestimmte Tools zwingend zu nutzen, seien laut ihm selten erfolgreich.
Darüber hinaus sprach Spencer über mögliche zukünftige Einsatzgebiete von KI – etwa im Bereich der Spielentdeckung. Angesichts der stetig wachsenden Spielebibliothek auf Xbox und PC könnte KI helfen, neue Titel auf Basis individueller Spielgewohnheiten vorzuschlagen.
„Ein spannender Bereich ist Discovery – wie finde ich das nächste Spiel, das ich lieben werde(?)“, sagte Spencer. „Wir sehen uns KI-Tools an, die helfen könnten, neue Spiele zu empfehlen, basierend auf dem, was die Spieler bereits mögen.“
Abschließend stellte Spencer klar, dass Microsoft aktuell keine Pläne habe, KI aktiv in den kreativen Entwicklungsprozess einfließen zu lassen. Der Fokus liege weiterhin auf Sicherheit, Betrieb und möglichen Hilfen zur besseren Auffindbarkeit von Spielen.
Und wieder wurden die negativen Xbox Gerüchte widerlegt. Finde ich super das die Studios die Wahl haben.
Ehrlich gesagt frage ich mich wie soetwas verpflichtend sein sollte. Ich glaube auf der einen Seite überschätzen die Leute KI maßlos, auf der anderen ist den meisten völlig unklar dass „KI“ gerade bei Videospielen schon fast immer eingesetzt wird.
Von Open Worlds bis zum kleinen Dungeon, ohne vernünftigen Algorithmus geht da garnichts.
Ja klar, hast du auch recht. Das wird eher ins schlechte Licht gerückt. Wenn mal Spiele von KI entwickelt werden, dann kann man meckern🤣🤣🤣
Ein Kumpel hat mal meinen Namen bei ChatGPT eingegeben und die Infos waren interessant – ein Teil korrekt, ein Teil völlig veraltet und irrelevant und ein Teil stimmte überhaupt nicht und ich konnte nicht mal klar sagen woher sie kommen soll.
Beim Podcast hats etwas besser funktioniert, aber am Ende ist selbst das bekannteste Tool sehr fehlerhaft.
Das Ding von Google ist sogar noch schlechter.
Klar Leute, es wird tausende Jobs kosten 🤣
Ich bleibe dabei, wahrscheinlich wird KI überall mehr genutzt als die meisten erwarten.
Schön und gut, aber ich frage mich…
Kann man diesem Typen und dessen Aussagen noch irgendwie trauen!? 🤔
Ich würde generell keiner dieser Firmen trauen, sei es Sony, Nintendo usw., das Angebot mit dem Game Pass und der Series X sagt mir zu und das ist alles was für mich als Kunde zählt.
Der Rest wird die Zukunft zeigen.
Generell stimme ich dir zu, aber Microsoft würde ich dieser Tage nicht mal mehr einfache Aussaugen abnehmen können
Wer dem „Gamer und Freund“ Phill noch glauben schenken kann dem ist meiner Meinung nach nicht mehr zu helfen.
Ich glaube die meisten haben nicht mal verstanden dass KI auch nur eine Abfolge verschiedener Algorithmen ist. Ohne die geht gar nichts.
Wie gut „KI“ allein ist kann man ja gerne an verschiedenen Stellen testen und merkt sehr schnell dass es nicht mehr als „Support“ ist.
KI bedeutet nicht dass man einen Knopf drückt und alles für einen gemacht wird, meistens checkt es einfach nur Fehler. Im Code oder im Design einer Spielwelt. Anders funktioniert es auch nicht wenn man schon überlegt dass man selbst bei AC1 jedes Gebäude erklimmen konnte. Natürlich wird es trotzdem von Menschen überarbeitet.
Super da wird der Chat nun von einer KI überwacht und unterscheidet nicht wenn Kumpels miteinander zocken die sich gegenseitig anpflaumen.
Ist auch schon bekannt das Nadella 20 Millionen € mehr erhält? Da können sich die 15.000 entlassenen Mitarbeiter richtig freuen für.
Ich meine knapp 96 Millionen Dollar jährlich, da geht noch was 🤑.
Ja hatten das Thema letztens schon, Kapitalismus ist was richtig geiles 😅
Alles mit -ismus im Namen kann man in die Tonne kloppen, richtet sich meist gegen die meisten Menschen.
Was? Wie viel kriegt der mehr?😳😳😳
Oh man. So sehr ich meine Xbox liebe, so wenig kann ich den ausstehen. Aber ja, das ist eben Kapitalismus. Klar ist er Boss eines Multimilliarden Unternehmens, ist aber trotzdem alles in keiner Relation.
Ist doch nicht soviel, sind nur 20 Millionen $, hab das Zeichen falsch gesetzt, in Euro ist es etwas weniger 😅😆
Stimmt, die Relationen sind einfach nicht mehr gegeben.
KI wird sicher unterstützend bei der Questerstellung verwendet. Man lässt sich Entwürfe vorwertigen und guckt, ob was reinpasst, das man nur noch umschreiben muss.
Allgemein wird KI auch beim Bekämpfen von Bummeln auf der Arbeit gut genutzt werden können. Messen und auswerten, wie viel Entwickler pro Tag eingeben. Das wäre auch mal spannend.
Wie er wirklich „heute“ sagt 😅 ach der phil. Vor allem ist es ja ein ganz schönes Spektrum bis zu „verpflichtend“
Und dann kommt „starting today“
😂👍🏼
Finde ich super das Ki für Spiele keine Pflicht ist
Das ist aber leider mal wieder eine Typische Aussage aus den Chefbüros…
„Wir verpflichten niemanden es zu nutzen“
Aber
„ihr müsst Kosteneffizienter Arbeiten“
„Das Team muss kleiner werden“
„Euer Projekt steht kurz vor dem aus“
U.s.w
Hintenrum wird natürlich gesagt das sie ihre Strukturen auf KI umstellen müssen, weil MS das Produkt einfach als untragbar für ihre Margenvorgaben hält und wir haben auch gesehen das es egal ist, ob da ein großer Name oder ein Herzensprodukt der Spieler dran hängt…
Xbox Chef?
Ich dachte die Bond hat das übernommen 👀
Er leitet das ganze bei Microsoft, sie ist „nur“ die Chefin der Xbox-Sparte.
80 Milliarden $ Investition in die KI müssen sich auch irgendwie auszahlen. Das ist nur der Anfang. Das Ding wird noch viel größer.