Xbox Series X: Phil Spencer: Microsoft nutzt KI für Sicherheit & Betrieb – nicht verpflichtend für Spielstudios

Microsoft Gaming CEO Phil Spencer hat klargestellt, dass der Einsatz von KI im Gaming-Bereich des Unternehmens derzeit ausschließlich operativen Zwecken dient – insbesondere dem Schutz und der Sicherheit der Xbox-Netzwerke.

Kreative Entscheidungen, wie etwa die Nutzung von KI für Storywriting, Design oder Asset-Erstellung, bleiben den einzelnen Studios selbst überlassen.

Spencer äußerte sich beim Big Ideas, Small Games: Creativity Beyond the Blockbuster-Panel im Rahmen des Paley International Council Summit gemeinsam mit Double Fine-Chef Tim Schafer. Laut Spencer kommt KI bei Microsoft vor allem in den Sicherheits- und Moderationssystemen von Xbox Live zum Einsatz. Angesichts der riesigen Nutzerzahlen seien rein menschliche Moderationsteams nicht mehr ausreichend, um Text- und Sprachchats effektiv zu überwachen und Kinderkonten zu schützen.

„Unsere Anwendungen von KI konzentrieren sich heute hauptsächlich auf den Schutz unserer Netzwerke“, erklärte Spencer. „Das mag nicht die glamouröseste Nutzung von KI sein, aber es ist eine, an die ich fundamental glaube.“

Auf die Frage nach dem kreativen Einsatz von KI betonte Spencer, dass es keine zentralen Vorgaben gebe. Studios könnten selbst entscheiden, ob und wie sie KI in ihre Produktionsprozesse integrieren möchten. Top-down-Anweisungen, bestimmte Tools zwingend zu nutzen, seien laut ihm selten erfolgreich.

Darüber hinaus sprach Spencer über mögliche zukünftige Einsatzgebiete von KI – etwa im Bereich der Spielentdeckung. Angesichts der stetig wachsenden Spielebibliothek auf Xbox und PC könnte KI helfen, neue Titel auf Basis individueller Spielgewohnheiten vorzuschlagen.

„Ein spannender Bereich ist Discovery – wie finde ich das nächste Spiel, das ich lieben werde(?)“, sagte Spencer. „Wir sehen uns KI-Tools an, die helfen könnten, neue Spiele zu empfehlen, basierend auf dem, was die Spieler bereits mögen.“

Abschließend stellte Spencer klar, dass Microsoft aktuell keine Pläne habe, KI aktiv in den kreativen Entwicklungsprozess einfließen zu lassen. Der Fokus liege weiterhin auf Sicherheit, Betrieb und möglichen Hilfen zur besseren Auffindbarkeit von Spielen.