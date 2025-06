Xbox Series X: Phil Spencer über die Zukunft von Xbox

Im offiziellen Xbox Podcast sprach Xbox-Chef Phil Spencer im Rahmen der Summer Game Fest Play Days ausführlich über den aktuellen Stand der Marke Xbox, kommende Spiele, die strategische Ausrichtung und die enge Zusammenarbeit innerhalb der Xbox Game Studios.

Er zeigte sich äußerst zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Jahres 2025 und bezeichnete es als eines der erfolgreichsten in der Geschichte von Xbox. Dabei hob er besonders die große Bandbreite und Qualität der First-Party-Spiele hervor, etwa Avowed, South of Midnight, Grounded 2, Gears of War: Reloaded oder Clockwork Revolution.

Spencer betonte, dass es nicht nur auf Quantität ankommt, sondern auch auf die Vielfalt und kreative Tiefe der Spiele.

Die Studios würden sich zunehmend untereinander austauschen, Technologien teilen und voneinander lernen. Projekte wie DOOM: The Dark Ages, Keeper von Double Fine oder Outer Worlds 2 seien Beispiele dafür, wie sich Studios untereinander unterstützen und dadurch qualitativ hochwertige Titel schaffen.

Ein zentrales Thema war auch Xbox Play Anywhere – eine Plattformfunktion, die es Spielern ermöglicht, ein Spiel über mehrere Geräte hinweg zu nutzen, ohne Fortschritte zu verlieren. Laut Spencer ist diese Flexibilität inzwischen ein entscheidendes Element für viele Nutzer und wird zunehmend auch von Drittentwicklern unterstützt.

Zudem wurde mit dem ROG Xbox Ally ein neues Handheld-Gerät vorgestellt, das in enger Zusammenarbeit mit ASUS entwickelt wurde. Spencer hob hervor, dass dieses Gerät die Freiheit des Windows-Ökosystems mit dem Bedienkomfort einer Xbox-Konsole verbinden solle – eine technische wie strategische Weiterentwicklung der Xbox-Plattform.

In Bezug auf das kommende Jahr kündigte Spencer ein starkes 2026 an, das gleichzeitig das 25-jährige Jubiläum von Xbox markiert. Klassiker wie Fable, Forza und Gears of War sollen dabei im Fokus stehen. Er versprach neue Spiele und Erlebnisse, die sowohl bestehende Fans als auch neue Spieler ansprechen sollen.

Abschließend unterstrich Spencer, wie wichtig die Unterstützung und Integration japanischer Entwicklerstudios sei. Titel wie Ninja Gaiden 4, Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake, Persona 4 Revival oder Metaphor: ReFantazio seien Ausdruck starker Partnerschaften mit japanischen Publishern, eine Richtung, die Xbox auch in Zukunft weiter ausbauen möchte.

Phil Spencer beendete das Gespräch in entspannter Atmosphäre am Rande eines Fallout-76-Fischteichs – mit einem klaren Signal: Xbox ist nicht nur in guter Form, sondern blickt mit großen Ambitionen und breitem Portfolio besser denn je in die Zukunft.