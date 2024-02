Xbox Series X: Physische Spiele verschwinden aus Läden

Autor:, in / Xbox Series X

Einem Bericht zufolge zeichnet sich vor allem unter europäischen Händlern der Trend ab, dass Xbox-Spiele nicht länger physisch in den Laden gestellt werden.

Christopher Dring von GamesIndustry.biz erklärte jüngst in einem Video, dass er von einem großen Publisher kurz vor Weihnachten erfahren habe, dass über ganz Europa hinweg einige Einzelhändler dazu übergegangen sind, Xbox-Spiele in physischer Form nicht länger in den Laden zu stellen.

Dies sei dem Umstand geschuldet, dass die Xbox eine unglaublich digitale Konsole sei und sich die Spiele in physischer Form nur schlecht verkaufen würden. Insbesondere bei einer Konsole, für die sich die meisten Leute die Spiele einfach nur herunterladen, würden die Einzelhändler kaum davon profitieren, so Dring. Dazu käme, dass die Marge oft sehr gering sei, doch er hätte nicht herausfinden können, um welche Einzelhändler es sich im Konkreten handle.

Diese Information ist natürlich in Anbetracht des nahenden Veröffentlichungstermins der neuen Konsole interessant, die derzeit unter dem Codenamen Brooklin geführt wird. Bei dieser soll es sich schließlich um eine Xbox Series X ohne Laufwerk handeln, womit Microsoft womöglich auf immer von optischen Laufwerken für Konsolen abkommt. Erst kürzlich gab es zudem Hinweise darauf, dass Microsoft eine Abteilung geschlossen hat, die sich physischen Ausgaben von Spielen widmet.