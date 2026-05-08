Xbox Series X: Plattform-Exklusivität wird neu bewertet

Eines der großen Ziele von Xbox Chefin Asha Sharma ist es die Identität der Marke Xbox zu stärken und sie wieder näher mit ihren Fans zusammenzubringen. Um dies zu verdeutlichen wurde zuletzt der Name der Gaming-Sparte von Microsoft Gaming wieder in Xbox geändert.

Ein Aspekt der in den vergangenen Jahren zumindest bei Teilen der Xbox-Community nicht besonders gut ankam, war die weitestgehende Aufgabe der Plattform-Exklusivität von Spielen der Microsoft Game Studios. Auch diese Strategie steht Berichten zufolge zur Disposition.

So berichtet Tom Warren von The Verge unter Bezug auf mit den Inhalten vertrauten Quellen, Sharma habe während der vergangenen Mitarbeiterversammlung angekündigt, den Ansatz in Bezug auf Exklusivität neu bewerten zu wollen.

Die Xbox-Chefin soll bereits eine Reihe von Optionen für Xbox-exklusive Spiele geprüft haben. Sharma wolle dabei aber nichts überstürzen und sei deshalb noch nicht bereit, sich auf größere Änderungen festzulegen.