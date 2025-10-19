Xbox Series X: Play Anywhere erreicht neuen Meilenstein – über 1.500 Spiele unterstützt

1.532 Titel sind jetzt Teil des Xbox Play Anywhere-Programms und es werden täglich mehr!

Das Xbox Play Anywhere-Programm hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Mittlerweile unterstützen 1.532 Spiele die plattformübergreifende Nutzung zwischen Xbox-Konsolen und Windows-PCs.

Das Programm, das Spielern den nahtlosen Wechsel zwischen Konsole und PC ermöglicht, hat sich seit seiner Einführung zu einem festen Bestandteil des Xbox-Ökosystems entwickelt.

Mit Xbox Play Anywhere erhalten Nutzer die Möglichkeit, ein Spiel einmal zu kaufen und es auf unterstützten Plattformen wie Xbox-Konsole, Windows PC oder bspw. ROG Xbox Ally X zu spielen – inklusive aller Spielstände, Erfolge und heruntergeladenen Inhalte. Diese Funktion sorgt für ein hohes Maß an Flexibilität und Komfort, da ihr jederzeit zwischen den Geräten wechseln könnt, ohne den Spielfortschritt zu verlieren.

Die stetig wachsende Zahl an unterstützten Spielen zeigt, wie stark sich die Integration zwischen den Xbox-Konsolen und dem PC-Bereich in den vergangenen Jahren vertieft hat.

Sowohl große Blockbuster-Titel als auch kleinere Indie-Spiele profitieren von der plattformübergreifenden Struktur, die es Studios erleichtert, ihre Werke einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Für Spieler bedeutet dieser Meilenstein eine noch größere Auswahl an kompatiblen Titeln, die sie nach Belieben auf verschiedenen Geräten genießen können. Damit festigt Microsoft seine Strategie, das Xbox-Universum als offenes und vernetztes Gaming-Erlebnis zu gestalten, das Hardwaregrenzen zunehmend in den Hintergrund rückt.