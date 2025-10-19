Xbox Series X: Play Anywhere erreicht neuen Meilenstein – über 1.500 Spiele unterstützt

Das Xbox Play Anywhere-Programm hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Mittlerweile unterstützen 1.532 Spiele die plattformübergreifende Nutzung zwischen Xbox-Konsolen und Windows-PCs.
Das Programm, das Spielern den nahtlosen Wechsel zwischen Konsole und PC ermöglicht, hat sich seit seiner Einführung zu einem festen Bestandteil des Xbox-Ökosystems entwickelt.
Mit Xbox Play Anywhere erhalten Nutzer die Möglichkeit, ein Spiel einmal zu kaufen und es auf unterstützten Plattformen wie Xbox-Konsole, Windows PC oder bspw. ROG Xbox Ally X zu spielen – inklusive aller Spielstände, Erfolge und heruntergeladenen Inhalte. Diese Funktion sorgt für ein hohes Maß an Flexibilität und Komfort, da ihr jederzeit zwischen den Geräten wechseln könnt, ohne den Spielfortschritt zu verlieren.
Die stetig wachsende Zahl an unterstützten Spielen zeigt, wie stark sich die Integration zwischen den Xbox-Konsolen und dem PC-Bereich in den vergangenen Jahren vertieft hat.
Sowohl große Blockbuster-Titel als auch kleinere Indie-Spiele profitieren von der plattformübergreifenden Struktur, die es Studios erleichtert, ihre Werke einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Für Spieler bedeutet dieser Meilenstein eine noch größere Auswahl an kompatiblen Titeln, die sie nach Belieben auf verschiedenen Geräten genießen können. Damit festigt Microsoft seine Strategie, das Xbox-Universum als offenes und vernetztes Gaming-Erlebnis zu gestalten, das Hardwaregrenzen zunehmend in den Hintergrund rückt.
Ein Glück ist The Elf on the Shelf®: Weihnachtshelden mit dabei.
Ist schon geil, ich sitze und bekomme sogesehen ständig Spiele auf anderen Plattformen geschenkt (ua.PC/Ally Rog ec), die ich normalerweise noch einmal kaufen müsste ☺️, danke MS 💚.
Das freut mich für dich. Wenn es sich lohnt, warum auch nicht.
Sehr geil, es werden immer mehr.
Eigentlich hätte ich „Hogworts Legacy“ und co für den PC – Ally Rog ec kaufen müssen, aber aufeinmal sind diese Play Everywehre 😊, somit bekomme ich ständig Spiele von MS Xbox geschenkt, danke dafür 💚.
Was mir immer noch nicht klar ist mit Play Anywhere, funktioniert es ohne Abo/GamePass?
Ohne Abo ja, jedoch nicht Play anywhere z.b. auf dem TV ohne Cloud. Ohne Abo/Pass, kannst Du es dann auf dem PC installieren und/oder auf der Konsole, solange es das Spiel dort auch jeweils gibt. Cloudfähige Spiele kannst du dann zusätzlich Anywhere mit dem Gamepass z.b. auf dem TV spielen.
Allerdings beachte das du nur gekaufte Spiele die im MS Store gekauft worden sind funktionieren.
Ok danke. Ich habe vor einiger Zeit Ori ausprobiert. Ich habe es auf Konsole gekauft und stand auch auf Laptop dass ich das Spiel habe aber ich konnte es nicht installieren. Vielleicht war das auch nur die falsche Version die Play Anywhere nicht unterstützt.
Sollte ich mir nächstes Jahr einen Gaming Laptop kaufen werde ich das Feature richtig nutzen 🙏.
Geniales Feature der Xbox-Plattformen: einmal zahlen, überall spielen.
Die PlayStation kassiert natürlich doppelt ab – du musst überall zahlen.
Und da die PlayStation sehr auf Remaster fokussiert ist, zahlst du gefühlt für immer dasselbe Spiel doppelt und dreifach. Oh je.. 😄
Ich freue mich aber das 7te mal für Last of Us zu zahlen 💀