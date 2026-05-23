Xbox Series X: Player Voice: Mehr als 6.000 Vorschläge in der ersten Woche eingereicht

Xbox Player Voice entwickelt sich zum direkten Draht zwischen Spielern und Microsoft.

Die neue Plattform Xbox Player Voice stößt offenbar auf großes Interesse innerhalb der Community. Bereits in der ersten Woche nach dem Start wurden mehr als 6.000 Ideen und Verbesserungsvorschläge von Spielern eingereicht.

Das gab Xbox-Vizepräsident Jason Ronald bekannt. Gleichzeitig bestätigte er, dass Microsoft bereits das erste neue Feature ausgeliefert habe, das auf Community-Feedback zurückgeht.

In seiner Mitteilung bedankte sich Ronald bei allen Teilnehmern und betonte, dass das Xbox-Team die eingereichten Vorschläge aktiv auswerte. Spieler sollen weiterhin Ideen und Wünsche über Xbox Player Voice einreichen, um die Entwicklung des Xbox-Ökosystems mitzugestalten.

Die Plattform wurde geschaffen, um Feedback aus der Community zentral zu sammeln und priorisieren zu können. Spieler erhalten dadurch eine direkte Möglichkeit, Funktionen vorzuschlagen und über gewünschte Verbesserungen abzustimmen.

Dass bereits kurz nach dem Start eine erste Funktion auf Basis von Nutzerfeedback umgesetzt wurde, dürfte für viele Xbox-Fans ein positives Signal sein. Microsoft unterstreicht damit den Anspruch, Community-Wünsche stärker in die Weiterentwicklung von Xbox-Diensten und -Funktionen einfließen zu lassen.

Wie viele der mehr als 6.000 Vorschläge letztlich umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Die hohe Beteiligung zeigt jedoch, dass das Interesse der Community an einer aktiven Mitgestaltung weiterhin groß ist.