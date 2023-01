Xbox Series X: Preiserhöhung in Japan im Februar

Microsoft wird im Februar die Preise für beide Modelle der Xbox Series-Reihe in Japan erhöhen.

Derzeit kosten dort die Xbox Series X 54.978 Yen/390,- Euro und die Xbox Series S 32.278 Yen/229,- Euro.

Nach Inkrafttreten der Preiserhöhung am 17. Februar wird die Xbox Series X dann 59.978 Yen/425,- Euro bzw. die Xbox Series S 37.978 Yen/269,- Euro kosten.

Microsoft sagte über die Preiserhöhung in einem Statement:

„Nach einer sorgfältigen Bewertung der Marktlage in Japan haben wir beschlossen, die unverbindliche Preisempfehlung für Xbox-Konsolen in diesem Land zu ändern. Wir bewerten regelmäßig die Auswirkungen der lokalen Preisgestaltung, um eine angemessene Konsistenz zwischen den Regionen zu gewährleisten. Diese Preisänderung betrifft unsere Kunden und war eine schwierige Entscheidung, aber wir werden auch in Zukunft das ultimative Xbox Erlebnis bieten, das unsere Kunden erwarten.“