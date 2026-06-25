Xbox Series X: Preiserhöhung weltweit ab August 2026

Wer mit dem Kauf einer Xbox Series X|S liebäugelt, sollte sich beeilen. Microsoft hat angekündigt, die Preise für Xbox-Konsolen weltweit zum 1. August 2026 erneut anzuheben.
Betroffen sind sämtliche aktuellen Modelle. Laut Microsoft steigt der Preis der 512-GB-Versionen um 100 US-Dollar, während Konsolen mit 1 TB Speicher um 150 US-Dollar teurer werden. Gleichzeitig wird das 2-TB-Modell eingestellt und künftig nicht mehr angeboten.
Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte Microsoft die Preise für Xbox-Konsolen in den USA um 20 bis 70 US-Dollar erhöht. Das Unternehmen erklärt, man habe gehofft, weitere Anpassungen vermeiden zu können. Die anhaltende Krise bei Speicher- und Speicherchip-Komponenten habe jedoch zu drastischen Kostensteigerungen geführt.
Nach Angaben von Microsoft haben sich die Preise für Speicher und Arbeitsspeicher bereits um mehr als das 2,5-Fache erhöht. Zudem rechnet das Unternehmen bis Herbst 2027 mit einer weiteren Verdopplung der Kosten. Besonders betroffen seien Konsolenhersteller, da Spielekonsolen traditionell mit sehr geringen Margen oder sogar unter den eigentlichen Herstellungskosten verkauft werden.
Das ändert sich ab 1. August 2026
- Preissteigerung von 100 US-Dollar für 512-GB-Modelle
- Preissteigerung von 150 US-Dollar für 1-TB-Modelle
- Einstellung des 2-TB-Modells
- Weltweite Umsetzung der neuen Preise
Neue Programme für Käufer
Parallel zur Preiserhöhung kündigt Microsoft mehrere Maßnahmen an, um den Einstieg in das Xbox-Ökosystem erschwinglicher zu gestalten.
Buy Now, Pay Later
- Zinsfreie Ratenzahlungen über Microsoft Stores
- Flexible Teilzahlungen für berechtigte Hardware
0-Prozent-Finanzierung
- Bis zu 12 Monate Laufzeit über Amazon
- Keine Zinskosten bei qualifizierten Käufen
Gebrauchte Konsolen
- Neues Trade-In-Programm mit Handelspartnern
- Eintausch gegen Bargeld oder Guthaben
- Weiterverkauf gebrauchter Geräte zu niedrigeren Preisen
Zertifiziert generalüberholte Konsolen
- Bis zu 100 US-Dollar Rabatt gegenüber dem regulären Verkaufspreis
- Direkt über Microsoft erhältlich
Trotz der Preissteigerungen bezeichnet Microsoft die Xbox Series S weiterhin als günstigsten Einstieg in die aktuelle Konsolengeneration. Als kommende Highlights nennt das Unternehmen unter anderem Grand Theft Auto VI, Gears of War: E-Day, Halo: Campaign Evolved, Call of Duty: Modern Warfare 4, Assassin’s Creed Black Flag Resynced und Madden NFL 27.
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137 Kommentare AddedMitdiskutieren
Damals,… XSX + DIABLO4 für 399€
Wow, da hast du aber wirklich einen Schnapper gemacht!
Habe meine XSX mit Forza Horizon 5 Ultimate für 529 Euro bekommen – nicht viel später wurde der Preis auf 599 Euro angehoben…habe meinen Kauf nie bereut.
Bei meiner One X habe ich damals für 412 Euro samt zweitem Controller, NBA 2k und Forza Motorsport 7 echt ein richtiges Schnäppchen gemacht.
Die Zeiten sind jedoch lange vorbei.
Die zukünftigen Preise sind (vor allem im Marktumfeld) für die XSX leider viel zu hoch.
Das war zu einer zeit wo Microsoft noch wusste was Black friday bedeutet.
War glaube ich das Weihnachtsgeschäft 2023,kurz darauf kam das berühmte „sind nur 4 spiele Statement von Phil Spencer.
Ist das nicht der schlechteste Zeitpunkt den man wählen konnte an dem tag an dem der gta 6 Vorverkauf startet?!
Für Sony und die Playstation sicherlich nicht. 😅
Xbox kann doch Sony nicht mit schlechten Nachrichten alleine lassen. ^^
Ungünstiger Zeitpunkt jetzt wo man Gta6 vorbestellen kann.
Wie man es nimmt…
Noch ist die XSX zum alten Preis zu haben. Wer dann jetzt im Zuge der GTA-Vorbestellung zuschlägt, kauft dann im November kein PS5-Bundle mit dem Spiel mehr.
Einer unserer Azubis hat sich GTA VI für Xbox vorbestellt, Argument: Series S ist der günstigste Einstieg. Da es ohnehin erstmal nur digitale Versionen und Spielhüllen mit Keys geben wird, braucht man auch nicht wirklich ein Laufwerk.
Wie auf der Series S die Performance / Grafik wird, wird man sehen müssen.