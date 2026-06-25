Xbox Series X: Preiserhöhung weltweit ab August 2026

Wer mit dem Kauf einer Xbox Series X|S liebäugelt, sollte sich beeilen. Microsoft hat angekündigt, die Preise für Xbox-Konsolen weltweit zum 1. August 2026 erneut anzuheben.

Betroffen sind sämtliche aktuellen Modelle. Laut Microsoft steigt der Preis der 512-GB-Versionen um 100 US-Dollar, während Konsolen mit 1 TB Speicher um 150 US-Dollar teurer werden. Gleichzeitig wird das 2-TB-Modell eingestellt und künftig nicht mehr angeboten.

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte Microsoft die Preise für Xbox-Konsolen in den USA um 20 bis 70 US-Dollar erhöht. Das Unternehmen erklärt, man habe gehofft, weitere Anpassungen vermeiden zu können. Die anhaltende Krise bei Speicher- und Speicherchip-Komponenten habe jedoch zu drastischen Kostensteigerungen geführt.

Nach Angaben von Microsoft haben sich die Preise für Speicher und Arbeitsspeicher bereits um mehr als das 2,5-Fache erhöht. Zudem rechnet das Unternehmen bis Herbst 2027 mit einer weiteren Verdopplung der Kosten. Besonders betroffen seien Konsolenhersteller, da Spielekonsolen traditionell mit sehr geringen Margen oder sogar unter den eigentlichen Herstellungskosten verkauft werden.

Das ändert sich ab 1. August 2026

Preissteigerung von 100 US-Dollar für 512-GB-Modelle

Preissteigerung von 150 US-Dollar für 1-TB-Modelle

Einstellung des 2-TB-Modells

Weltweite Umsetzung der neuen Preise

Neue Programme für Käufer

Parallel zur Preiserhöhung kündigt Microsoft mehrere Maßnahmen an, um den Einstieg in das Xbox-Ökosystem erschwinglicher zu gestalten.

Buy Now, Pay Later

Zinsfreie Ratenzahlungen über Microsoft Stores

Flexible Teilzahlungen für berechtigte Hardware

0-Prozent-Finanzierung

Bis zu 12 Monate Laufzeit über Amazon

Keine Zinskosten bei qualifizierten Käufen

Gebrauchte Konsolen

Neues Trade-In-Programm mit Handelspartnern

Eintausch gegen Bargeld oder Guthaben

Weiterverkauf gebrauchter Geräte zu niedrigeren Preisen

Zertifiziert generalüberholte Konsolen

Bis zu 100 US-Dollar Rabatt gegenüber dem regulären Verkaufspreis

Direkt über Microsoft erhältlich

Trotz der Preissteigerungen bezeichnet Microsoft die Xbox Series S weiterhin als günstigsten Einstieg in die aktuelle Konsolengeneration. Als kommende Highlights nennt das Unternehmen unter anderem Grand Theft Auto VI, Gears of War: E-Day, Halo: Campaign Evolved, Call of Duty: Modern Warfare 4, Assassin’s Creed Black Flag Resynced und Madden NFL 27.

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