Xbox Series X: PS1-Reihe Battle Arena Toshinden erscheint für moderne Konsolen

Die Kampfspielreihe Battle Arena Toshinden wird für moderne Konsolen erneut veröffentlicht.

Die japanische Medienfirma Edia, die klassische Spiele-IPs kauft und lizenziert, hat eine Lizenzvereinbarung zum 30. Jubiläum des ersten Battle Arena Toshinden angekündigt.

Alle drei Teile der PlayStation 1-Kampfspielreihe (Toshinden, Toshinden 2 und Toshinden 3) will man auf modernen Konsolen neu veröffentlichen.

Edia erklärte: „Wir fangen an, die Entwicklung der vertraglich vereinbarten Titel auf die Systeme der aktuellen Generation zu portieren, mit dem Ziel, sie zwischen dem Geschäftsjahr 2026 und 2027 zu veröffentlichen.“ „Wir werden unser gesammeltes Know-how bei der Portierung und Vermarktung von Retro-Spielen nutzen, um die Produktplanung voranzutreiben, mit dem Ziel, Angebote zu schaffen, die nicht nur einfache Portierungen sind, sondern auch vielen Fans Freude bereiten. Details zur konkreten Produktpalette werden bekannt gegeben, sobald sie feststehen.“ Der auf Waffen basierte erste Teil von Battle Arena Toshinden wurde zum Lauch-Titel der PlayStation 1 im Westen.