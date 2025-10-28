Xbox Series X: PS1-Reihe Battle Arena Toshinden erscheint für moderne Konsolen

Die japanische Medienfirma Edia, die klassische Spiele-IPs kauft und lizenziert, hat eine Lizenzvereinbarung zum 30. Jubiläum des ersten Battle Arena Toshinden angekündigt.
Alle drei Teile der PlayStation 1-Kampfspielreihe (Toshinden, Toshinden 2 und Toshinden 3) will man auf modernen Konsolen neu veröffentlichen.
Edia erklärte: „Wir fangen an, die Entwicklung der vertraglich vereinbarten Titel auf die Systeme der aktuellen Generation zu portieren, mit dem Ziel, sie zwischen dem Geschäftsjahr 2026 und 2027 zu veröffentlichen.“
„Wir werden unser gesammeltes Know-how bei der Portierung und Vermarktung von Retro-Spielen nutzen, um die Produktplanung voranzutreiben, mit dem Ziel, Angebote zu schaffen, die nicht nur einfache Portierungen sind, sondern auch vielen Fans Freude bereiten. Details zur konkreten Produktpalette werden bekannt gegeben, sobald sie feststehen.“
Der auf Waffen basierte erste Teil von Battle Arena Toshinden wurde zum Lauch-Titel der PlayStation 1 im Westen.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wieso? Die waren damals schon spielerisch eher nicht so geil
Hab ik och so in Erinnerung 😅 eher so mäh
Nostalgie halt 😄
Ich meine, es wäre schon interessant sie heute mal zu sehen. Mit Verbesserungen.
Sofern es nicht massiv verbessert wurde, wird das ein Reinfall werden. Hat schon zu PS1-Zeiten keine Chance gegen Tekken und Soul Edge gehabt.
Es war halt ne coole Grafikdemo
Das stimmt allerdings. Aber leider nur das.
Gut dass diese Spiele nicht in der Versenkung verschwinden und weiterhin erhalten werden.
Ohje, einfach nur porten?
Das war doch noch early 3D und so sehen sie auch aus..
Remaster wäre da schon angebracht gewesen.
Das war mein erster 3D-Prügler und eins der ersten polygonbasierten Spiele für mich überhaupt. Da würde ich fürn 5er interessehalber mal reinschauen. Allerdings hab ich keine große Hoffnung, damit noch groß Spaß haben zu können. Die frühen 3D Spiele sind ja nicht soooo gut gealtert.
Das letzte hab ich auf dem SEGA Saturn gespielt 🤔
Der erste Teil war eines der Spiele, die ich damals mit der PS1 gekauft habe. Anfangs fand ich das toll, aber die Begeisterung ließ dann auch nach.
Da 3D Spiele von damals heute meist fürchterlich aussehen, erwarte ich nicht viel.
Erster teil war geil. Hab alle original teile auf retroarch auf der xbox +500 weitere ps1 Spiele 🤗
Haben mir nie gefallen.
Sagen mir irgendwie gar nichts, muss ich mal auf Youtube schauen.