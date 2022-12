Xbox Series X: PS5 nutzt rohe GPU-Leistung besser aus sagt WRC-Entwickler

Autor:, in / Xbox Series X

Spieleentwickler haben in den letzten beiden Jahren viel Zeit mit den aktuellen Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5 verbringen können. Sie haben mittlerweile also ein gutes Gefühl, was die Hardware angeht.

Was die Leistung der Prozessoren angeht, so ist die GPU der Xbox Series X in der Theorie mit 12 Teraflop und 52 CUs gegenüber der PlayStation 5 vorne, die nur bei 10,28 Teraflops und 36 CUs liegt.

Dennoch liegen die Vorteile in der rohen GPU-Leistung bei der PlayStation 5, wie Benoit Jacquier, Technical Director bei KT Racing, findet.

Der Entwickler von WRC Generations sagte: „Aufgrund der höheren Taktfrequenz bietet uns die PS5 direkte, einfachere Leistungsvorteile gegenüber der vorherigen Generation. Obwohl die GPU-Rohleistung der Xbox Series X besser ist, ist es schwieriger, sie auszunutzen – sie erfordert eine bessere Parallelität, um die 52 CUs auszunutzen. Aber ich nehme an, dass Entwickler auf lange Sicht eine bessere Leistung auf der Xbox Series X erzielen können.“

Es wird interessant zu sehen sein, wie sich das in den kommenden Jahren noch weiterentwickeln wird, wenn die vorherige Generation hinter sich gelassen wurde und Entwickler sich nur noch auf die aktuellen Konsolen, ohne Cross-Gen, fokussieren können.