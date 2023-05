Mit der Konsolengeneration Xbox Series X und Xbox Series S führte Microsoft die Funktion Quick Resume ein. Sie erlaubt es die Spiele dort fortzusetzen, wo ihr aufgehört habt, wenn ihr die Konsole ausschaltet oder etwas anderes macht. Das erneute Starten und Laden eines Spiels fällt damit weg und spart Zeit.

Dieses komfortable Feature könnte in Zukunft auch auf Windows-PCs zum Einsatz kommen. Roanne Soanes, Leiterin der Hardwareabteilung bei Xbox, deutete die Integration für die Windows-Plattform in einem Gespräch ein, wie Tom Warren entdeckte.

Wäre Quick Resume für den PC eine sinnvolle Ergänzung und nutzt ihr es auf euerer Xbox Series X|S?

Microsoft dropping hints that it’s thinking about bringing Xbox Quick Resume or something similar to Windows. This would be great for PC gamers. Here’s Roanne Soanes, head of Xbox hardware, discussing improving the Windows experience here pic.twitter.com/8eT87PhYoy

— Tom Warren (@tomwarren) May 11, 2023