Xbox Series X: Rayman 30th Anniversary Edition in Australien eingestuft

Neue Altersfreigabe einer Rayman: 30th Anniversary Edition heizt Spekulationen um Rückkehr an.

Die überraschende Bewertung einer bislang unangekündigten Rayman 30th Anniversary Edition durch die Australian Classification sorgt für frischen Wirbel rund um die traditionsreiche Jump‑and‑Run‑Reihe.

In der Einstufung gibt es lediglich Hinweise auf eine Veröffentlichung für PlayStation 5 und Nintendo Switch. Xbox Series X|S und PC fehlen. Atari wird im Eintrag als Entwickler und Publisher geführt.

U&I Entertainment tritt als Antragsteller auf, was zu den bisherigen physischen Vertriebsaktivitäten des Unternehmens passt und nahelegt, dass es sich um eine klassische Neuauflage handeln könnte.

Im Umfeld dieser Einstufung rücken frühere Andeutungen wieder in den Fokus. Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan sprachen im September 2025 davon, gemeinsam an der Zukunft von Rayman zu arbeiten. Parallel dazu berichtete Tom Henderson von zwei Projekten bei Ubisoft, die sich um die Serie drehen sollen.

Das intern als Iceman bezeichnete Vorhaben soll demnach sehr bald erscheinen und den 30. Geburtstag der Reihe feiern, während Steambot als Neuauflage von Rayman Legends beschrieben wird.

Beide Hinweise sind bislang nicht bestätigt, doch die Inhalte von Iceman passen auffällig gut zur nun aufgetauchten Anniversary Edition.