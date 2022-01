Xbox Series X: Release von Hogwarts Legacy und Gotham Knights noch 2022 laut CEO

Das Jahr mag zwar noch recht jung sein, doch wollen Gamer schon jetzt wissen, bis wann sie ihrem nächsten Lieblingsspiel entgegenfiebern müssen, bevor sie es zocken können.

Im Falle der beiden Spiele Hogwarts Legacy und Gotham Knights von Publisher Warner Bros. gibt es bislang noch keine genauen Termine.

Zum Release von Hogwarts Legacy hieß es zuletzt durch einen Insider, dass es dieses Jahr so weit sein soll und Spieler im dritten Quartal die berühmte Schule für Hexerei und Zauberei besuchen können.

Bei Gotham Knights könnte zumindest 2022 als Jahr der Veröffentlichung verraten worden sein, wenn der Hinweis auf einem Konzeptbild stimmen sollte.

Hoffnung für eine Veröffentlichung beider Spiele in diesem Jahr machte jetzt Jason Kilar. Der CEO von Warner Media twitterte über das Geschäft und sprach unter anderem auch über die Spiele, die in diesem Jahr erscheinen sollen. Dabei zeigte er auch Bilder von besagten Spielen.

This mission, this strategy continues in ‘22 with a sense of urgency: launching HBO Max in many more countries this quarter and the balance of the year, launching CNN+, delivering of a full slate of highly anticipated games. 10/x pic.twitter.com/CY5jYAhxU5

— Jason Kilar (@jasonkilar) January 26, 2022