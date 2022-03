Xbox Series X: Resident Evil 2, 3 und 7 erhalten keine Disc-Version

Autor:, in / Xbox Series X

Anfang März kündigte Capcom an, Resident Evil Village sowie die Remakes zu Resident Evil 2 und Resident Evil 3 für die aktuelle Konsolengeneration Xbox Series X|S und PlayStation 5 mit visuellen Verbesserungen zu veröffentlichen.

Der japanische Videospielentwickler bestätigt dazu, dass es derzeit keine Pläne gebe, die drei Spiele auch in physischer Form zu veröffentlichen. Eine Disc-Version wird es demnach nicht geben.

In weiteren Details gab Capcom an, dass Speicherstände und Fortschritte von Xbox One auf die neue Version übertragen werden können. Das gilt auch für DLCs, die entweder separat gekauft worden sind oder schon inkludiert waren.

Besitzer der alten Disc-Version können dank Smart Delivery ohne zusätzliche Kosten auf die verbesserte Version upgraden. Die Disc wird aber weiterhin zum Abspielen benötigt. Die digitalen Versionen lassen sich natürlich ebenfalls kostenlos upgraden.