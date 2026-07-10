Xbox Series X: Rückkehr zu mehr Exklusivspielen

Xbox wird nach dem Multiplattform-Kurs wieder stärker auf Exklusivität setzen.

Nach Jahren mit einer zunehmend offenen Multiplattform-Strategie soll Xbox laut einem Bericht künftig wieder stärker auf exklusive Inhalte setzen.

Unter der neuen Führung von Xbox-Chefin Asha Sharma rückt die eigene Konsolenplattform wieder stärker in den Mittelpunkt.

Die bisherige Strategie, unter dem internen Namen „Project Latitude“ bekannt, hatte dazu geführt, dass Microsoft ausgewählte Xbox-Spiele auch auf konkurrierenden Plattformen veröffentlichte. Laut einem Bericht von Bloomberg wurde dieser Kurs nun angepasst.

Demnach wird Microsoft wieder mehr große Titel als Konsolen-Exklusivspiele herausbringen. Sogar Spiele, die vorher Multiplattform waren, stehen auf dem Exklusiv-Zettel.

Bereits beim Xbox Games Showcase wurde betont, dass Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution als exklusive Xbox-Konsolenspiele erscheinen.

Auch weitere große Marken könnten künftig stärker zur Stärkung des Xbox-Ökosystems genutzt werden. Dazu zählen unter anderem Bethesda-Franchises wie Fallout oder The Elder Scrolls – ob kommende Hauptteile dieser Reihen tatsächlich exklusiv werden, ist allerdings nicht bestätigt.

Der Grund für den möglichen Strategiewechsel liegt laut Bericht in einem neuen Fokus: Während Microsoft zuvor vor allem möglichst viele Spieler auf allen Plattformen erreichen wollte, soll Sharma stärker auf das Wachstum der Xbox-Konsolenbasis setzen.

Dabei spielen exklusive Inhalte eine zentrale Rolle.

Laut der Einschätzung im Bericht geben Konsolenspieler innerhalb des Xbox-Ökosystems deutlich mehr aus als andere Nutzergruppen. Gleichzeitig steht Xbox auf PC und Mobile stärker im Wettbewerb mit etablierten Plattformen wie Steam sowie den großen App-Stores.

Ein weiterer Bestandteil der neuen Strategie könnte eine engere Verzahnung von Xbox und Minecraft werden. Da Minecraft inzwischen direkt an die Xbox-Führung berichtet, prüft Microsoft offenbar zusätzliche Integrationen und Aktionen für Xbox-Konsolen. Eine Einschränkung der Versionen auf anderen Plattformen sei dabei jedoch nicht geplant.

Auch Marken aus dem Activision-Blizzard-Portfolio könnten langfristig stärker (exklusiv) mit Xbox verbunden werden. Aktuell gibt es jedoch weiterhin regulatorische Einschränkungen.

Ob eine Rückkehr zu mehr Exklusivität tatsächlich zu einem größeren Erfolg für die Xbox-Hardware führt, bleibt abzuwarten. Die neue Strategie von Asha Sharma dürfte mehrere Jahre benötigen, bevor sich die Auswirkungen zeigen.