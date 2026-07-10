Xbox Series X: Rückkehr zu mehr Exklusivspielen

Nach Jahren mit einer zunehmend offenen Multiplattform-Strategie soll Xbox laut einem Bericht künftig wieder stärker auf exklusive Inhalte setzen.
Unter der neuen Führung von Xbox-Chefin Asha Sharma rückt die eigene Konsolenplattform wieder stärker in den Mittelpunkt.
Die bisherige Strategie, unter dem internen Namen „Project Latitude“ bekannt, hatte dazu geführt, dass Microsoft ausgewählte Xbox-Spiele auch auf konkurrierenden Plattformen veröffentlichte. Laut einem Bericht von Bloomberg wurde dieser Kurs nun angepasst.
Demnach wird Microsoft wieder mehr große Titel als Konsolen-Exklusivspiele herausbringen. Sogar Spiele, die vorher Multiplattform waren, stehen auf dem Exklusiv-Zettel.
Bereits beim Xbox Games Showcase wurde betont, dass Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution als exklusive Xbox-Konsolenspiele erscheinen.
Auch weitere große Marken könnten künftig stärker zur Stärkung des Xbox-Ökosystems genutzt werden. Dazu zählen unter anderem Bethesda-Franchises wie Fallout oder The Elder Scrolls – ob kommende Hauptteile dieser Reihen tatsächlich exklusiv werden, ist allerdings nicht bestätigt.
Der Grund für den möglichen Strategiewechsel liegt laut Bericht in einem neuen Fokus: Während Microsoft zuvor vor allem möglichst viele Spieler auf allen Plattformen erreichen wollte, soll Sharma stärker auf das Wachstum der Xbox-Konsolenbasis setzen.
Dabei spielen exklusive Inhalte eine zentrale Rolle.
Laut der Einschätzung im Bericht geben Konsolenspieler innerhalb des Xbox-Ökosystems deutlich mehr aus als andere Nutzergruppen. Gleichzeitig steht Xbox auf PC und Mobile stärker im Wettbewerb mit etablierten Plattformen wie Steam sowie den großen App-Stores.
Ein weiterer Bestandteil der neuen Strategie könnte eine engere Verzahnung von Xbox und Minecraft werden. Da Minecraft inzwischen direkt an die Xbox-Führung berichtet, prüft Microsoft offenbar zusätzliche Integrationen und Aktionen für Xbox-Konsolen. Eine Einschränkung der Versionen auf anderen Plattformen sei dabei jedoch nicht geplant.
Auch Marken aus dem Activision-Blizzard-Portfolio könnten langfristig stärker (exklusiv) mit Xbox verbunden werden. Aktuell gibt es jedoch weiterhin regulatorische Einschränkungen.
Ob eine Rückkehr zu mehr Exklusivität tatsächlich zu einem größeren Erfolg für die Xbox-Hardware führt, bleibt abzuwarten. Die neue Strategie von Asha Sharma dürfte mehrere Jahre benötigen, bevor sich die Auswirkungen zeigen.
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann ich nur begrüssen. Her mit den exklusives.
Ja abwarten , aber viel Erfolg
Das interessante an dem Bericht ist, das auch mega IPs wie TES VI, Wolfenstein III oder Fallout 5 Xbox exklusiv werden, die früher noch Multiplattform waren.
Das heißt für mich, nach Ablauf der vertraglichen Frist wird auch CoD nicht mehr für Playstation erscheinen, wo Xbox kalkuliert das es verkraftbar ist, da die PS6 wahrscheinlich ein Ladenhüter wird, aufgrund des Preis, der mangelnden eigenen Exklusivspiel und zuletzt auch noch des Digital only Zwang. Hinzu kommt, dass playstation keinen verbreiteten Streamingsdienst besitzt. Sieht aus, als würde Xbox sich bereits auf das Ende von playstation vorbereiten.
Mal hier bitte keine falschen Informationen verbreiten. Die Spiele werden in Betracht gezogen. Nichts anderes steht im Artikel.
„Auch weitere große Marken könnten künftig stärker zur Stärkung des Xbox-Ökosystems genutzt werden.“
Alles andere ist eine Verdrehung unserer Berichterstattung und eine Darstellung falscher Tatsachen.
Deine Schlussfolgerungen ist absolut an den Haaren herbeigezogen und Call of Duty bspw. ist ein Multiplayer-Titel und wird somit Multiplattform bleiben.
Dennoch könnten größere Singleplayer -Spiele exklusiv werden. Könnten!
Huch, was ist den da los?
Z0RN stellt mal einen von The Hills zig Fake News Kommentaren richtig? Das ich das hier mal erleben darf. Dürfte gerne öfter passieren. 😀
#ModerationLoben!
Nicht falsch verstehen.
Ich rede von einer möglichen Zukunft, nach Ablauf der 10 Jahresfrist für CoD auf PS. Danach ist es durchaus möglich das Xbox das Franchise von Sony abzieht, genau so wie jetzt berichtet wird, daß IPs wie Fallout und TES, die vormals multiplattform waren, womöglich Xbox exklusiv werden.
Nichts anderes ist gemeint. Die Berichte (Bloomberg) deuten darauf hin.
Da bin ich sowas von dabei 👍, als Starfield noch exclusiv war zuckten die blauen nur mit der Schulter aber TES 6 wäre wirklich a big one 😁
Wenn die Spiele überhaupt noch erscheinen. Von den Studios blieb ja nicht mehr viel übrig. Wolfenstein 3 bräuchte ein Engineupdate, aber die id Tech Engine ist praktisch tot. Denn eine einzige Person kann niemals eine Engine pflegen
Da bin ich mal gespannt, wenn die echt „Doom – Wolfenstein – Diablo – Elder Scrolls – Fallout – Forza – Gears – Halo – Fable ec“ wieder exclusive machen, haben die ein sehr starkes Line Up, aber ob das reichen würde 🤔…?
Ich denke da braucht man schon ein bisschen mehr Titel, deutlich mehr, siehe Sony früher 4-6 Titel im Jahr exclusive (2-4 davon eingekauft), siehe Nintendo, monatlich mindestens einen eigenen exclusive Titel, im ersten Switch 2 Jahr 14 Titel.
Da bin ich skeptisch, ob abseits der eigenen Xbox IPs, welche exklusiv werden. Die Sparte ist bereits sehr angeschlagen und Microslops verzichtet dann bereitwillig auf mehrere Millionen? Schwer vorstellbar, vor allem bei den Aktionären die da im Nacken sitzen. Ich schätze nicht, das Asha so viel Zeit wie Spencer zugesprochen wurde.
Ich gehe davon aus dass der nächste Halo wieder exklusiv wird. Forza vielleicht auch, aber das verkauft sich anscheinend doch sehr gut.
Mal sehen.
Als Microsoft damals Bethesda und Activision übernommen hat, dachte ich ohnehin das die Marken exklusiv werden.
Microsoft hat auf dem Papier sehr viele starke Marken um die XBOX deutlich stärker zu positionieren und von Sony & Nintendo zu abzugrenzen.
Gerade Fallout und TES haben starke Communities auf anderen Plattformen. Ob die, wenn es soweit kommen sollte, wirklich wechseln werden?
Sehr fraglich und noch in ferner Zukunft.
Bei Halo, Gears und Forza kann man es auch stets auslegen wie es einen gerade am besten in den Hals passt. Denn alle drei ikonischen XBOX-IPs sind „große Multiplayer Titel“.
Abwarten und Tee trinken.